'Kiralar düşecek' diyen uzman isim gerekçesini böyle açıkladı 'Boşaltacakları kiralık evler...'

Fahiş kiralar ülke gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi olmayı sürdürüyor. Yüksek kiralar nedeniyle kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları da yaşanmaya devam ederken çeşitli önlem planları da masada. Gayrimenkul sektöründeki uzmanlar ise seçim sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından vatandaşların çoğunluğunun istikrar ve güvenden yana oylarını kullandığını ifade eden Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, yeni dönemde hükümetin yapacağı çalışmalarla gayrimenkulde herkesin yüzünün güleceğini söyledi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ VE GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA HIZLANMA YAŞANACAK"

Hükümetin kurulmasının ardından özellikle inşaat sektörü ve gayrimenkul satışlarında hızlanmanın yaşanacağını belirten Alp, “Seçim dönemini artık geride bıraktık. Belirsizlik son buldu ve yatırımcı artık önünü görüyor. Gayrimenkul alanında yatırımcı artık arayış içine girdi. Seçimin hemen ardından gayrimenkul üzerine faaliyet gösteren işletmelerde yüzler gülmeye başladı. Hükümetin kurulmasının ardından öncelikle gayrimenkul üzerine kredilerde faiz oranlarının daha makul oranlara çekilmesi gerekiyor. Bu sayede yatırım ve satışlar hızlanacaktır. Vatandaşlarımız uygun faizlerle evlerini almak istiyor. Faizlerin düşmesi durumunda fırsatçılara da geçit verilmemelidir. Gayrimenkul fiyatlarında artış mutlaka takip edilmelidir. Vatandaşlarımız düşük faizli aldığı eve fazla para ödememelidir” dedi.

"TAMAMLANACAK TOKİ KONUTLARI KİRALARI DA DÜŞÜRECEKTİR"

Yapımına devam edilen TOKİ konutlarının tamamlanmasının piyasada özellikle kiralık konutlarda faydalı olacağını belirten Şule Alp, şunları söyledi:

“TOKİ konutlarının inşaatları birçok şehirde sürüyor. Bu büyük projeler tamamlandığında yeni evlerine geçecek vatandaşlarımızın boşaltacakları kiralık evler de piyasayı rahatlatacaktır. Ben kiralık evlerde fiyatların düşeceği ya da uzun bir süre aynı seviyede seyredeceğini düşünüyorum. Sadece TOKİ konutları ile sınırlı da değil. Yaz aylarının gelmesiyle, seçimin de sonlanmasıyla inşaatlar da hızlanacaktır. Pandemi sonrasında yaşanan dalgalı piyasanın bu sürede dengeleneceğini tahmin ediyorum. Bu da hem vatandaşlarımızın hem de bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcı ve iş adamlarının yüzünü güldürecektir.” (İHA)