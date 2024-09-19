FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı

Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı

19.09.2024 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, yatırımcılara destek ve kolaylık sağladıklarını belirterek, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerini ülkesi ile ticaret ve yatırım konularında işbirliğine davet etti.

Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı

ATO Başkanı Baran'ı ziyaret eden Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbaev, Oda üyelerini Kırgızistan ile ticaret ve yatırım konularında işbirliğine davet etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Kazakbaev, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, görüşmede, Türkiye'nin Kırgızistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2011'de stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini ifade etti. Baran, dostluk temelli ilişkilerin, daha fazla ticaret ve ekonomik işbirliğine dönüştürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Kırgızistan ile ticaretimizde hedeflenen 2 milyar dolar, orta vadede ise 5 milyar dolarlık rakama kısa sürede ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, yatırımlarla güçleneceğinin altını çizen Baran, Türkiye'nin Kırgızistan'a en çok yatırım yapan ilk 5 ülke arasında yer aldığını vurguladı.

Büyükelçi Kazakbaev de Kırgızistan'ın, ülkeye yatırım çekebilmek için yatırımcılara destek ve kolaylıklar sağladığını belirterek, ATO üyelerini Kırgızistan ile ticaret ve yatırım konularında işbirliğine davet etti.

Kırgızistan'daki yatırım imkanları hakkında da bilgi veren Kazakbaev, ülkesinde yakın zamanda devlet desteğiyle deri işleme tesisinin faaliyete geçirileceğini ve bu tesise Türk yatırımcıların ilgisini beklediklerini kaydetti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kırgızistan
En Çok Okunan Haberler
Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Narin neden öldürüldü? İlk kez ortaya çıktı, kaybolmadan 1 gün önce...

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Motosikletlerle öldürüyorlar, şarkı yazdırdı 108 milyon izlendi!

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

Fed faiz kararının ardından ilk hamle onlardan geldi! Dev bankalar birer birer açıkladı: Kredi faizleri düştü

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

12 bin liraya yükseltilecek! Memurlar, Bakan Işıkhan’ın kapısını çaldı: Çalışma başlatılacak

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

İşte Fatih Altaylı'ya göre asgari ücrete yapılacak zam oranı! 'Felaket bir şey olacak' dedi ekledi: Türkiye sosyal patlamaya gidecek

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.