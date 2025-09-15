FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 22,5 milyon lira destekleme

Kırklareli'nde "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 22,5 milyon lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 22,5 milyon lira destekleme

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl bahar aylarında Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kırklareli'nde de zirai don yaşandığını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak don, kuraklık ve sel afetlerinin çok fazla yaşanmaya başlandığını anımsatan Karaca, don olayından kentte 8 bin dekar meyve ve ceviz bahçesinin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" ile TARSİM sigortası olmayan alanlarda da masrafların karşılanacağını ifade eden Karaca, "Bakanlığımızca üreticilerimizin yapmış olduğu masrafların zararları oranında ödenebilmesi için bir çalışma yapıldı. Bu kapsamda da karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Bizim ilimizde de yaklaşık 8 bin dekar alan dondan zarar görmüştü. Bunların çoğunluğu bağ ve ceviz alanları olmak üzere meyve bahçeleri. Burada 220 üreticimiz zarar gördü ve üreticilerimize de bu kapsamda 22,5 milyon lira bir ödeme yapacağız." diye konuştu.

TARSİM sigortasının çok önemli olduğunu anlatan Karaca, üreticilerin ürünleri için sigorta yaptırmaya özen göstermesini istedi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de konut fiyatları düşmeye devam ediyorÇin'de konut fiyatları düşmeye devam ediyor
2025 Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe gelişmeleri2025 Ağustos Merkezi Yönetim Bütçe gelişmeleri

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli zirai don
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.