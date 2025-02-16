Kırmızı et devlerine ceza yağdı! 3 milyarlık kazanç kayıt dışı çıktı: 7 ilde başladı, diğer illere de yayılacak

Maliye'nin gözü şimdi de kırmızı et sektöründe! Sektörün devleri yakın takibe alındı. Önde gelen 4 büyük üreticiye yönelik 7 ilde kapsamlı inceleme yapıldı. Böylece 3 milyar liralık kazancın kayıt dışı bırakıldığı ortaya çıktı. İncelemelerin diğer illere de yayılacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışılıkla mücadeleye devam edileceği yönünde mesaj verirken "Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz" dedi.

SIRA KIRMIZI ET SEKTÖRÜNE GELDİ

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, VDK, işlenmemiş gıda, akaryakıt, demir-çelik, tütün ve kuyum sektörlerinin ardından gözünü kırmızı et sektörüne dikti.

4 KIRMIZI ET FİRMASI MERCEK ALTINA ALINDI

Kırmızı et sektörüne yönelik risk analizi ve saha çalışmalarını artıran ekipler, ilk aşamada özellikle sektöre yön veren 4 büyük mükellefe ait büyükbaş hayvan üretim yerlerine yönelik fiili sayım gerçekleştirdi.

7 İLDE BAŞLADI, DİĞER İLLERE DE YAYILACAK

Bu üreticilerin 7 ildeki tesislerinde saha denetimleri yapıldı, sayımlar diğer illere yayılarak devam edecek.

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı.

RİSKLİ MÜKELLEFLER İNCELEMEYE ALINDI

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı.

Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

Bakanlık ekipleri, gelecek haftalarda sektöre yönelik saha çalışmalarını genişletecek.

ŞİMŞEK: "SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır