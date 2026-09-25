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Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor

Av sezonunun başlamasıyla İzmir tezgahlarında palamut bolluğu yaşanıyor. Tanesi 100 liradan satılan palamut, 600-700 lira bandındaki kırmızı ete alternatif arayan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor

Av sezonunun başlamasıyla birlikte Ege Denizi’nde artan balık bolluğu İzmir’deki tezgahlara da yansıdı. Özellikle palamuttaki yoğunluk, fiyatlara olumlu yansırken balığın tanesi 100 liradan satışa sunuluyor. Kırmızı et fiyatlarının 600-700 lira bandında bulunduğu dönemde uygun fiyatlı ve sağlıklı beslenmek isteyen İzmirliler, balık pazarlarına yöneliyor.

Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor 1

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçıların ağları dolmaya başladı. İzmir’de tezgahları süsleyen palamut, bolluğu ve uygun fiyatıyla hem balıkçıların hem de vatandaşların ilgisini çekiyor. Tanesi 100 liradan satılan palamut, balık tezgahlarında en fazla tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor 2

KIRMIZI ETİN YARISINDAN DAHA UCUZ

Kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle farklı protein kaynaklarına yönelen vatandaşların tercihi balık oluyor. Palamutun yanı sıra hamsi ve sardalya da tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Bu balıkların kilosu 150 ile 250 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar, balığın kırmızı ete kıyasla daha ekonomik olmasının yanı sıra sağlıklı ve besleyici bir seçenek olduğunu belirtiyor.

Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor 3

BALIKÇILAR SEZONDAN MEMNUN

İzmirli balıkçılar ise sezonun başlangıcındaki bolluktan memnun. Palamut için sezonun en uygun dönemlerinden birinin yaşandığını belirten balık esnafı, tezgahlardaki yoğunluğa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Kırmızı et yerine onu tercih ediyorlar! Tanesi 100 TL’den satılıyor 4

VATANDAŞ HEM CEBİNİ HEM SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Balık fiyatlarının mevcut seviyesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, ürünlerin hem ekonomik hem de besleyici olduğunu söylüyor. Balık pazarından düzenli alışveriş yaptığını belirten bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlar şu an gayet uygun, ilerleyen günlerde daha da düşmesini bekliyoruz. Kırmızı etin kilosu 600-700 lirayı bulmuşken tanesi 100 liraya palamut almak harika bir fırsat. Hem bütçemizi yormuyor hem de ailece sağlıklı besleniyoruz"
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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palamut Ege Denizi İzmir balık fiyatları balık sezonu balıkçılık
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