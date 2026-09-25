FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammının yapılması bekleniyor. Sektör kaynakları, halen litrede 4 TL 43 kuruş olan ÖTV tutarının, 14 TL 83 kuruşa çıkacağını bildirdi. Uygulamanın kalkmasıyla beraber benzine 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 Kuruş KDV olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın, bir rekor olduğu ifade edildi.

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak
Cansu Çamcı

ABD-İran savaşıyla birlikte Brent petrol ile akaryakıt fiyatları hızla arttı. Benzin ve motorine peş peşe yüksek tutarlı zamlar gündeme geldi. Bu kapsamda 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "eşel mobil uygulaması" yürürlüğe sokuldu.

UYGULAMA 1 EKİM'DE KALKIYOR

Akaryakıt fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önlemek için ÖTV'nin (Özel Tüketim Vergisi) esnetildiği geçici bir vergi dengeleme mekanizması olan uygulamanın, 1 Ekim 2026 tarihinde kaldırılacağı açıklanmıştı.

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL yi aşacak 1

HAFTAYA REKOR ZAM BEKLENİYOR

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, söz konusu uygulamanın kalkmasıyla beraber sürücüleri bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL yi aşacak 2

Uygulamanın kalkmasıyla beraber halen litrede 4 TL 43 kuruş olan ÖTV tutarının, 14 TL 83 kuruşa çıkacağını belirten Aydilek, haftaya benzine 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 Kuruş KDV olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruşluk zammın gündeme geleceğini paylaştı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü kahve firmasından şaşırtan karar! 250 şubesini kapatıyorÜnlü kahve firmasından şaşırtan karar! 250 şubesini kapatıyor
Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı Koparmanın cezası 699 bin 245 TL! Ahşap kafeslerle koruma altına alındı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.42
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.9
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.17
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.73
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin Zam Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.