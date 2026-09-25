Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

ABD-İran savaşıyla birlikte Brent petrol ile akaryakıt fiyatları hızla arttı. Benzin ve motorine peş peşe yüksek tutarlı zamlar gündeme geldi. Bu kapsamda 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "eşel mobil uygulaması" yürürlüğe sokuldu.

UYGULAMA 1 EKİM'DE KALKIYOR

Akaryakıt fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önlemek için ÖTV'nin (Özel Tüketim Vergisi) esnetildiği geçici bir vergi dengeleme mekanizması olan uygulamanın, 1 Ekim 2026 tarihinde kaldırılacağı açıklanmıştı.

HAFTAYA REKOR ZAM BEKLENİYOR

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, söz konusu uygulamanın kalkmasıyla beraber sürücüleri bekleyen tehlikeyi açıkladı.

Uygulamanın kalkmasıyla beraber halen litrede 4 TL 43 kuruş olan ÖTV tutarının, 14 TL 83 kuruşa çıkacağını belirten Aydilek, haftaya benzine 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 Kuruş KDV olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruşluk zammın gündeme geleceğini paylaştı.