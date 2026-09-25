Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

ABD-İran savaşıyla birlikte Brent petrol ile akaryakıt fiyatları hızla arttı. Benzin ve motorine peş peşe yüksek tutarlı zamlar gündeme geldi. Bu kapsamda 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "eşel mobil uygulaması" yürürlüğe sokuldu.
Akaryakıt fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önlemek için ÖTV'nin (Özel Tüketim Vergisi) esnetildiği geçici bir vergi dengeleme mekanizması olan uygulamanın, 1 Ekim 2026 tarihinde kaldırılacağı açıklanmıştı.
Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, söz konusu uygulamanın kalkmasıyla beraber sürücüleri bekleyen tehlikeyi açıkladı.
Uygulamanın kalkmasıyla beraber halen litrede 4 TL 43 kuruş olan ÖTV tutarının, 14 TL 83 kuruşa çıkacağını belirten Aydilek, haftaya benzine 10 TL 40 kuruş ÖTV ve 2 TL 8 Kuruş KDV olmak üzere toplam 12 TL 48 kuruşluk zammın gündeme geleceğini paylaştı.
Benzine, bir seferde tüm zamanların en büyük zammı... Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak.— Olcay aydilek (@olcay_aydilek) September 25, 2026
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