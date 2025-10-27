FİNANS

Kırmızı ete zam beklentisi: "Karkas fiyatı 600 TL olmalı"

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, üreticilerin girdi maliyetlerine her gün eşit oranda zam geldiğini söyleyerek, "Üreticimizin daha fazla zarar etmemesi ve üretime devam edebilmesi için maalesef et fiyatlarının yükselmesi lazım" dedi.

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişle temel besin kaynaklarının fiyatları da yükseliyor. Bu kapsamda ete zam beklentisi konuşulmaya başlandı.

KIRMIZI ETE ZAM BEKLENTİSİ

Girdi maliyetlerinin arttığı dönemde et fiyatlarının 3 yıldır stabil kaldığını söyleyen Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, "Tabi şap olayı daha Türkiye'nin gündeminde ve şu anda hala kısım kısım devam ediyor. Bakanlığımızın çok yoğun bir aşılaması sonunda belli bir durulma görülmektedir.

"ET FİYATLARININ STABİL KALMASI SORUN OLUŞTURUYOR"

Bu arada bizim yerli besilik hayvan alan üreticimiz gerçekten şu anda çok büyük bir sıkıntıda. Çünkü ham maddenin her gün arttığı samanın, yemin ve girdi maliyetlerinin her gün eşit oranda arttığı bir durumda son 3 yıldır et fiyatları stabil şekilde duruyor. Biz üretici olarak et fiyatlarının yükselmesini istemeyiz ama nihayetinde biz de bir tüketiciyiz. Tüketicilerimizin de ucuz fiyata yemesini isteriz. Fakat bizim girdi maliyetlerimiz eğer yükseliyorsa et fiyatlarının da yükselmesi lazım. Eğer biz eti kendi değerinde fiyatlara satamazsak bir şap hastalığı geçirdik, üretim zaten çok geriye gitti. Bu sefer de zarar edersek, bizim üreticilerimiz hiç üretim yapamaz hale gelecekler. O yüzden et fiyatları yükselmesin deniliyor ama maalesef et fiyatlarının yükselmesi lazım.

Kırmızı ete zam beklentisi: "Karkas fiyatı 600 TL olmalı" 1

"KARKAS ET FİYATI 600 TL OLMALI"

Şu anda karkas et fiyatlarının 450 TL civarında olduğuna dikkat çeken Aras, bunun en az 600 TL’ye yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Aras, "Şu anda karkas etin 600 civarına çıkması lazım ki üreticimizin rahat bir nefes alması lazım. Şu an karkas fiyatları 450 bandında. Bunun 600 bandına çıkması lazım yoksa bizim üreticimiz para kazanamaz. Tabi yurtdışından gelen ithal hayvanlar belki belli bir nebze bu fiyatı kurtarıyor ama gelen hayvanların kapasitesi yüzde 10. Yani kapasitemizin yüzde 6-7 oranında hayvan verilmekte. Yerli üretimden eti tedarik ediyoruz biz" dedi.

YERLİ ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN FİYAT ARTIŞI ŞART!

Aras, ülke şartlarına göre fiyat belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Maalesef şu anda yerli aldığımız hayvanların alımı da çok pahalı olduğu için et üretimi de pahalı. Girdi fiyatları, yem fiyatları, saman fiyatları hepsi yüksek ama ülkemizde yıllık yüzde 35 ile 50 arasında enflasyon olan bir yerde eğer 3 yıl boyunca et fiyatları stabil şekilde duruyorsa burada bir sorun vardır. Siz ithalatla eti getirip de burada fiyatları bir düzene koymak istiyorsanız o zaman üreticiye de bir sıkıntı vardır. Üreticinin elindeki malın yüksek olması lazım, kendini kurtarır şekilde olması lazım ki üreticilerimizin üretimi devam ettirebilmesi için. Et pahalı diyemeyiz ve bizim kendi ülke şartlarımıza göre et fiyatlarını oluşturmamız lazım. Yabancı ülkelere göre et fiyatlarını oranlarsak yanlış yapmış oluruz. Bu sefer de ithalatla baskılayıp et fiyatlarını düşürme konusuna gelirsek ve bu sistemden devam edersek yerli üretici diye piyasada kimseyi bulamayız. Üreticimiz para kazanamadığı için zaten yavaş yavaş bu sistemden çekiliyor. Zaten şu an kapasitelerinin yüzde 30-40'ı boş ve daha çok boşalacak. Bu sefer de daha çok ithalata yöneleceğiz. Acil olarak üreticimizin kendini koruması ve ürettiği hayvanları değerinde satabilmesi için belli bir fiyat oranına gelmesi lazım. Enflasyon oranına ve üreticinin şu anda ayakta kalması için karkas et fiyatlarının 600 TL bandına çıkması lazım diyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Zam kırmızı et
En Çok Aranan Haberler

