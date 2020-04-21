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Kırmızı ete zam olacak mı? Açıklama geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını söyledi.

Kırmızı ete zam olacak mı? Açıklama geldi

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını belirterek, "Her ramazanda kırmızı ete zam olacağı yönünde provokatif açıklamalar oluyor. Kimse itibar etmesin." dedi.

Aynı zaman Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, AA muhabirine, ramazana sayılı günler kaldığını, tüm kasapların hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mezbahalardan kasap dükkanlarına kadar her aşamada yoğun tedbirler alındığını ifade eden Yardımcı, dezenfeksiyon kurallarına göre kesim ve satış yapıldığını bildirdi.

Her zaman vatandaşa yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yardımcı, "Ramazanda 'vatandaşımız gıdasını alsın' diye kırmızı ete zam yapmayacağız. Kimse merak etmesin yeteri kadar et stokumuz da büyük ve küçükbaş hayvanımız da var. Ramazanda kırmızı et önemli, çok tüketiliyor." diye konuştu.

Et alımında "hijyen" uyarısı

Yardımcı, Antalya'daki mezbahada dört veteriner hekim çalıştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bunun için çalışıyoruz. Her ramazanda kırmızı ete zam olacağı yönünde provokatif açıklamalar oluyor. Kimse itibar etmesin. Geçen sene de aynısını yaptılar ama biz 'Kırmızı ete zam yok' dedik ve yapmadık. Esnafımız da bize uydu, 2 lira olan gideri bile tezgaha yansıtmadı. Geçen sene sözümüzü nasıl verdiysek bu sene de vatandaşımızın rahatça etini alıp tüketmesi için zam yapmıyoruz. Ramazanda en çok kıyma ve kuşbaşı tüketiliyor. Hatta tüketilen etin yüzde 70'ini kıyma oluşturuyor."

Et alımında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Yardımcı, kırmızı etin hijyen kurallarına uyan, dezenfeksiyon çalışmalarına önem veren, bilinir yerlerden alınması önerisinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kasaplar Federasyonu, zam,

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