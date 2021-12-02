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Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırımların tamamlanma tarihi uzatıldı

02.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırım projelerinin tamamlanma tarihi değişti. Yeni tarih ise projenin sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son gününden 1 Temmuz 2022'ye uzatıldı.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında yatırımların tamamlanma tarihi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkında 2020/4 ve 2020/5 sayılı tebliğlerle, tebliğlere eklenen geçici maddelere göre, 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022 olarak belirlendi. Bu tarih itibarıyla fiziki olarak tamamlanamayan projelerin talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, yatırımcıların kendi kaynakları ile 60 günü aşmamak üzere verilecek süre içinde fiziki olarak tamamlanması öngörülüyor.

YATIRIMCIYA 60 GÜN SÜRE VERİLECEK

Geçici maddelere göre ayrıca, 1 Temmuz 2022 tarihinde fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış ancak yasal izinleri alınamamış yatırımlar için ise yatırımcının başvurması halinde yasal izinleri alabilmesi için yatırımcıya 60 günü aşmamak üzere süre verilecek.

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Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe başvurusunun reddedilmesi gerekçeleri arasında yer alan "kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon için hibe başvurusunda" sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında yenilenebilir enerji üretim tesislerine muafiyet getiren kriter, sadece çelik siloları kapsayacak şekilde daraltıldı. (Reuters)

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