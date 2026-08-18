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Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

Kırşehir'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Kırşehir'de 2 jeotermal arama sahası ihaleye açıldı

Kırşehir İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kırşehir'in Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Büyüklükleri 3 bin 26,46 hektar ile 3 bin 426,15 hektar arasında değişen sahalar için muhammen bedeller 981 bin 748 lira 52 kuruş ila 1 milyon 111 bin 403 lira 32 kuruş, geçici teminat tutarları ise 29 bin 452 lira 52 kuruş ila 33 bin 342 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Söz konusu sahalara ilişkin ihaleler 3 Eylül saat 10.30'da Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir ihale jeotermal
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