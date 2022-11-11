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Kış dönemi öncesi müjdeli haber! Bakan duyurdu: 7 milyar TL nakdi destek yapılacak

11.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteklerle ilgili önemli açıklama yaptı. Bakan çeşitli başlıklar altında toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Öte yandan Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyurdu.

Kış dönemi öncesi müjdeli haber! Bakan duyurdu: 7 milyar TL nakdi destek yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlara ilişkin yaptığı açıklamaların detaylarını paylaştı.

Bakan Yanık, öncelikle ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamı genişletilen sosyal yardımlar ile dezavantajlı vatandaşlara kamu kaynaklarının aktarıldığını belirtti.

SYDV’LERE İKİ KAT KAYNAK AKTARILDI

Güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çeşitli başlıklar altında toplam yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacağız” dedi.

Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na düzenli bir şekilde kaynak aktardıklarını ifade eden Bakan Yanık, ‘’Kış dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla her ay düzenli aktardığımız periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon TL’ye çıkardık’’ diye konuştu.

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TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI’NDA ÖDEMELER BAŞLADI

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Kasım ayına ilişkin ödemelerin başladığını duyurarak, ‘’Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz Eylül ayında bütçesini 40 milyar TL’ye çıkardığımız desteğimizde ödemeleri bu ay artırarak yapıyoruz. Hak sahibi hanelerimize 850 TL – 1250 TL arasında bir ödeme gerçekleştiriyoruz’’ şeklinde konuştu.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay başlatılan çocuk bileşeninin ilk ödemelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklarımıza yönelik yeni desteğimizi sunmaya başladık. Çocuk Bileşeni kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL – 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hem aile bileşeni hem de çocuk bileşeni ile birlikte toplam 3,2 milyar TL’yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk.’’

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DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ’NDE KIŞ DÖNEMİ ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILACAK

Bakan Yanık, 2019 yılından bu yana süren Elektrik Tüketim Desteği’nde de yeni bir düzenleme yaptıklarını belirterek, ‘’Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan haneleri de artık Elektrik Tüketim Desteğinden yararlandırmaya başladık. Hanelerimize 130 TL ila 260 TL arasındaki desteğimizi sunacağız. Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde toplam 666 milyon TL tutarındaki Elektrik Tüketim Desteğimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız’’ sözlerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine destek olunması amacıyla bu yıl hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin bu hafta itibarıyla başlayacağının bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Elektrik Tüketim Desteği’nde olduğu gibi kış dönemi öncesinde vatandaşlarımızın ısınma gideri yükünün azaltılması için Doğal Gaz Tüketim Desteği'mizde önemli düzenlemeler yaptık. Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından, 450 TL ila 1150 TL arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 TL ila 2 bin 500 TL aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz.’’

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde Eylül ayında başlayan başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü belirtti.

2,1 MİLYAR TL YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI ÖDEMESİ YAPILDI

Öte yandan Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyerek, ‘’Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayında 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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Derya Yanık destek

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