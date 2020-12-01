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Kış lastiği uygulaması başladı! Uymayana 776 lira ceza kesilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması gerçekleştirildi.

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı. Kırıkkale-Kayseri ve Ankara-Samsun kara yolundaki belirlenen trafik denetleme noktasındaki uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücülerin belgeleri, takograf gibi evraklar da denetlendi.

UYMAYANA 776 LİRA CEZA KESİLECEK

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

KAYNAK:İHA

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