Kış tatilinde rota Türkiye’ye döndü: 500 milyon lira ciro…

Okulların tatile girmesiyle kış turizmine can geldi. Tüm turizm bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90'ı bulurken, sömestir döneminde yurt içinde talep geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 artış yaşadı. Satış cirolarında da geçen yıla oranla yüzde 25 civarında yükseliş var. Sömestir tatili ile birlikte turizm sektöründe yaklaşık 500 milyon TL'lik bir ciro bekleniyor.

Türkiye'de kar kalitesi ve pist altyapısıyla öne çıkan kayak merkezlerinin, yerli turistin yanı sıra yabancı ziyaretçiler tarafından da son yıllarda artan oranda tercih ediliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kış döneminde öne çıkan termal turizm, üçüncü yaş turizmi, spor turizmi gibi alanlarda da Türkiye'nin çok önemli bir potansiyele sahip bulunduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN KAYAK MERKEZLERİNE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Firuz Bağlıkaya, kayak turizmi açısından Uludağ, Erciyes, Sarıkamış, Kartepe ve Davraz gibi merkezlerin öne çıktığını, özellikle Erciyes kayak merkezinin yurt dışından tarifeli seferlerin yanı sıra charter seferlerle de yabancı ziyaretçi ağırladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferler düzenleniyor. Tarifeli seferlerle gelenlerin yanı sıra sadece yılbaşı döneminde Erciyes'e 10 charter uçağı ile yabancı ülkelerden ziyaretçiler geldi. 7 ila 10 günlük paket turlar kapsamında gelen turistler, kayağın yanı sıra kültür turu ve alışveriş de yaparak bölge ekonomisine katkı sağlıyorlar. Charter seferlerinin de etkisiyle Erciyes kayak merkezi bölgesindeki konaklamaların yüzde 15'i yabancı ziyaretçilerden oluşuyor. Bu ülkeler dışında Orta Doğu, Latin Amerika, Uzak Doğu gibi bölgelerin yanı sıra ABD, Kanada, İngiltere gibi birçok ülkeden de çok sayıda ziyaretçiyi bölgede ağırlıyoruz. Kapadokya bölgesine kültür turizmi amaçlı olarak gelen misafirler, Erciyes bölgesinde kayak turizmine de katılım sağlıyor. Erciyes kayak merkezi, 2022 kışında 25-30 bin civarında yabancı turist ağırlamayı hedefliyor."

“ÖZELLİKLE BU SENE ULUDAĞ'A YABANCILARIN İLGİSİ BİR HAYLİ YÜKSEK"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, kayak turizminde öne çıkan bir diğer destinasyonun ise Uludağ olduğuna işaret ederek, Uludağ bölgesinin, Orta Doğu pazarı başta olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'dan yabancı ziyaretçi ağırladığını, Bursa'da konaklayan ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10'unu yabancıların oluşturduğunu bildirdi.

Özellikle bu yıl Uludağ'a yabancıların ilgisinin bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Bölgeye Polonya ve Rusya pazarlarından her hafta ortalama 2 uçak geliyor. Bunun haricinde Bursa, Almanya ve Belçika ülkelerinden de turist alıyor. Körfez ülkelerinin bölgeye olan ilgisi de devam ediyor. Hedef pazarlardan Polonya'dan da ziyaretçi ağırlayan Uludağ, yabancı turistleri genel olarak Sabiha Gökçen Havaalanı veya İstanbul Havaalanı üzerinden alıyor. Dolayısıyla Bursa, yabancı turistler tarafından günübirlik olarak da ziyaret edilen bir destinasyon." şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, Erzurum Palandöken kayak merkezinin ise Ukrayna ve İran pazarı ağırlıklı olmak üzere yabancı ziyaretçileri ağırladığını, bölgedeki otellerin doluluklarının yaklaşık yüzde 20'sini yabancıların, yüzde 80'ini vatandaşların oluşturduğunu bildirdi.

Doğu Anadolu'da Sarıkamış kayak merkezinin de Ukraynalı ve Rus kayakçıları ağırladığını belirten Bağlıkaya, "İran'dan günübirlik olarak çok sayıda ziyaretçi alan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars ve Van şehirleri gerek kayak turizmi gerekse alışveriş turizmi açısından öne çıkıyorlar. Bölge Ağrı Dağı'ndan dolayı yaz aylarında da yabancı dağcıların uğrak noktası oluyor." dedi.

AFYONKARAHİSAR, YALOVA VE BURSA TERMAL TURİZMDE ÖNE ÇIKIYOR

Firuz Bağlıkaya, kış turizmi kapsamında, termal turizmin Türkiye'de önemli potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, özellikle Afyonkarahisar, Yalova, Bursa gibi şehirlerin bu alanda öne çıktığını, bu şehirlerde yer alan nitelikli termal tesislerin başta vatandaşlar olmak üzere yurt dışından da turist ağırladığını söyledi.

Bursa'nın, termal tesisleri ve sağlık turizmindeki kapasitesi dolayısıyla sağlık turizminde de yabancılara hizmet verdiğini ifade eden Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa, termal-sağlık turizmi kapsamında ağırlıklı olarak Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Özbekistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yunanistan, Rusya, Hollanda'dan turist ağırlıyor. Termal turizmden daha fazla pay alabilmemiz için termal turizm konusundaki yüksek potansiyelimizin tanıtım, pazarlama ve diğer altyapı çalışmalarıyla desteklenmesi gerekiyor. Öte yandan, ülkemizin güney kıyıları, kış aylarında üçüncü yaş turizmi için inanılmaz fırsatlar sunan konumuyla öne çıkıyor. Kaliteli tesisleri, profesyonel ve misafirperver hizmet anlayışı, kış aylarında bile ılıman iklimi, yeşil alanları ile Antalya, bu alanda ciddi potansiyel barındırıyor. Üçüncü yaş turizminden daha fazla pay alabilmek için turizmcilerin çalışmaları devam ediyor."

Bağlıkaya, Antalya bölgesinin, kış aylarında spor turizminden pay aldığını belirterek, "Futbol kulüpleri ve golf başta olmak üzere farklı spor dallarından birçok grup, kamp için Antalya'yı tercih ediyor. Spor turizmi sezonun uzatılmasına büyük etki ederken, kış aylarında bölgedeki turizmcilere ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca, nitelikli personelin korunmasına vesile oluyor." dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTİN ERKEN REZERVASYONA İLGİSİ 2021'İ SOLLADI

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, 19-22 Kasım 2021'de Antalya'da düzenlenen TÜRSAB 2021 Turizm Kongresi'nde "Erken Değil Tam Zamanı" sloganıyla başlatılan 2022 yılı yurt içi turizm pazarı erken rezervasyon kampanyasının tüm hızıyla devam ettiğini, seyahat acentelerinden aldıkları bilgiye göre erken rezervasyon kampanyasına vatandaşların ilgisinin sürdüğünü bildirdi.

2021 yılı erken rezervasyon döneminin salgın belirsizliğinin devam ettiği bir döneme denk geldiğini ve erken rezervasyon döneminde beklenen satışların gerçekleşmediğini aktaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Şu anki satışlar, acentelere göre farklılık arz etmekle birlikte 2021 yılının 2 ila 5 katı üzerinde seyrediyor. Fiyatlara bakıldığında ise acentelerimiz, geçen sene ortalama rezervasyon tutarlarının yüzde 75-80 üzerinde tutarlarla rezervasyon alıyor. 2019 yılına göre bir kıyaslama yapacak olursak bu oranlar rezervasyon sayıları bakımından 2019 yılına yakın seyrediyor. İlerleyen günlerde 2019 yılı erken rezervasyon rakamlarının aşılmasını bekliyoruz."

Bağlıkaya, yurt içi pazarda erken rezervasyon taleplerinde 2022 yaz dönemi için en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinin öne çıktığını, taleplere bakıldığında Antalya bölgesinin tercihlerde ön planda olduğunu, geçen yıldan farklı olarak bu yıl Kıbrıs rezervasyonlarının da arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Destinasyonlar olarak Belek, Side, Kemer ve Bodrum'un daha çok tercih edildiğini, Ege kıyılarındaki hareketlenmenin ilerleyen dönemde artmasının beklendiğini aktaran Bağlıkaya, "Yurt dışından ülkemize gelen erken rezervasyon taleplerine bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 50'nin üzerinde artıştan bahsetmemiz mümkün." dedi.



