Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığın faaliyetleri ve bütçesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvuru süreciyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman son? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Selçuk, 3,5 milyonun üstündeki çalışana 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirterek, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için yeniden başvuru almaya başladıklarını ifade etti. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Dolayısıyla 1 Aralık’ta yeniden başlayan kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleri 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

Bakan Selçuk açıklamasında “İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye, işçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik. Fakat istiyoruz ki ekonomimiz hızlı çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Dolayısıyla hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin daha çabuk toparlanarak üretim kapasitesini arttırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2,5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik." ifadelerini kullandı. Bunun aynı zamanda ekonominin büyük bir çoğunluğunun normalleşmeye geçtiğini gösterdiğini de dile getiren Selçuk, salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin, toplamı 40 milyar lirayı bulan üç aylık SGK primlerinin ödemelerini de ertelediklerini kaydetti. Selçuk, KÇÖ ve nakdi ücret desteğinin doğrudan çalışanlara aktarılmış bir kaynak olduğunu vurguladı.