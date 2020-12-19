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Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.12.2020 18:14 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatmıştı. Vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu sorusuna yanıt arıyor. Bakan Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığın faaliyetleri ve bütçesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvuru süreciyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki, kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman son? İşte detaylar...

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Selçuk, 3,5 milyonun üstündeki çalışana 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirterek, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için yeniden başvuru almaya başladıklarını ifade etti. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam ediyor. Dolayısıyla 1 Aralık’ta yeniden başlayan kısa çalışma ödeneği başvuru tarihleri 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

Bakan Selçuk açıklamasında “İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye, işçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik. Fakat istiyoruz ki ekonomimiz hızlı çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Dolayısıyla hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin daha çabuk toparlanarak üretim kapasitesini arttırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2,5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik." ifadelerini kullandı. Bunun aynı zamanda ekonominin büyük bir çoğunluğunun normalleşmeye geçtiğini gösterdiğini de dile getiren Selçuk, salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin, toplamı 40 milyar lirayı bulan üç aylık SGK primlerinin ödemelerini de ertelediklerini kaydetti. Selçuk, KÇÖ ve nakdi ücret desteğinin doğrudan çalışanlara aktarılmış bir kaynak olduğunu vurguladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamasında 30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de KÇÖ talebinde bulunabileceğini belirtmişti ve "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurgulamıştı.

Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlatmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlanmıştı. Bakan Zehra Selçuk önceki açıklamasında "Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek." ifadesini kullanmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Bakan Selçuk son yaptığı açıklamasında ilk kez bir yenilik olarak başvuruların e-devlet üzerinden alındığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Daha önce yapılan açıklamada kısa çalışma başvurularının yalnızca e-Devlet üzerinden ve 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini belirtilmişti. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyurulmuştu. Kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtilmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aralık ayındaki ödemelerin ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki aylarda ödemelerin ayın ilk haftasında vatandaşların hesaplarına yatırıldığı biliniyor. Şimdi konuyla ilgili güncel gelişmeler ve yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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