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Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği için başvuruların alınmasına başlandı. Peki kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte kısa çalışma ödeneği ile ilgili merak ettiğiniz soruların cevapları...

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu kısa çalışma ödeneği için başvurular 23 Mart itibari ile alınmaya başlandı. Ancak vatandaşların aklında kısa çalışma ödeneğine dair sorular var. Kısa çalışma ödeneği, nedir, kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir, kısa çalışma ödeneği ne kadar gibi soruların yanıtlarını haberimizde derledik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya işyerinde faaliyetin kısmen veya bütünüyle en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu uygulama kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri verilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İşverenler, Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

KISA ÇALIŞMA ŞARTLARI NELERDİR?

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;
İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
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kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma,

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