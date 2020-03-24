Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu kısa çalışma ödeneği için başvurular 23 Mart itibari ile alınmaya başlandı. Ancak vatandaşların aklında kısa çalışma ödeneğine dair sorular var. Kısa çalışma ödeneği, nedir, kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir, kısa çalışma ödeneği ne kadar gibi soruların yanıtlarını haberimizde derledik...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Koronavirüs gibi zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya işyerinde faaliyetin kısmen veya bütünüyle en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu uygulama kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneği ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri verilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

İşverenler, Kısa Çalışma Talep Formunu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.