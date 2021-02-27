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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2021 10:39 | Son Güncelleme

Mart ayına girilirken milyonlarca vatandaş Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Konuyla alakalı açıklamalar takip ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’un Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek konusunda açıklama yapması bekleniyor. İşte İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021 ile ilgili detaylar…

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2021? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra, Zümrüt Selçuk, her ay kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödeme tarihleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklamalar yapıyor. Mart ayına girilirken yine vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı içerisinde Ocak ayına ait kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan vatandaşların ise PTT üzerinden ödemelerini alabileceğini belirtmişti. Ancak Mart ayı başında yapılması beklenen Şubat ayı ödemelerine dair henüz Bakan Selçuk’tan bir açıklama gelmedi.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2021?

KÇÖ gibi Ocak ayına ait işsizlik maaşı da Şubat ayı içerisinde yatırılmıştı. Ödemeler KÇÖ ile aynı tarihte 5 Şubat 2021’de yapılmıştı. Mart ayında yapılacak olan Şubat ayına ait işsizlik maaşı ödemelerinin de ne zaman yapılacağına dair Bakan Selçuk’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu ödemelerin de Mart ayının başında yapılması bekleniyor.

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OCAK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Vatandaşlar, Şubat ayı ödemelerin ne zaman yapılacağına dair detaylı bir araştırma içerisine girdi. Geçtiğimiz ay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 31 Ocak 2021 tarihinde bir yazılı açıklama yapmış ve ödemelerin 5 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını duyurmuştu.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Mart ayının 5’i Cuma gününe denk geldiği için ödemelerin bu tarihte yapılabileceğine dair bir beklenti var. Genel olarak ödemelerin ayın ilk haftasında gerçekleştiği biliniyor. Şimdi konuyla alakalı olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

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