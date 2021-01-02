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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor mu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2021 16:12 | Son Güncelleme

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu. Konuyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşte detaylar...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ne zaman yatıyor? Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor mu?

Çok sayıda vatandaş tarafından Aralık ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyordu. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önemli bir açıklama yaptı. İşte işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir yazılı açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; açıklamasında; koronavirüs salgını sebebiyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında başvuruların 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren yeniden alınmaya başladığını belirtti.

Bakan Selçuk, Aralık ayına ait kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?

Yazılı açıklamasında Bakan Selçuk, yeniden alınmaya başlayan kısa çalışma ödeneği başvurularının ne zamana kadar devam ettiğini de hatırlattı. Vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği başvurusu son tarih araştırılıyor. Son başvuru tarihi, 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yeniden başvurular alınırken bu kez yeni bir uygulama olarak başvurular artık e-devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Vatandaşlar tarafından işsizlik maaşının ne zaman yatırılacağı da merak ediliyor. Kısa çalışma ödemeleri gibi Aralık ayına ait işsizlik maaşı ödemeleri de 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Bakan Selçuk, her iki ödemenin de banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgisi olmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

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