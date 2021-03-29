FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Erdoğan'dan açıklama

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Erdoğan'dan açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 22:24 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında pandemi koşullarında sıkıntıya düşen esnafın destekleneceğinin duyurumasının ardından işçi ve iş verenler Kısa Çalışma Ödeniği'nin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs ile mücadele döneminde vatandaşa destek amaçlı verilen Kısa Çalışma Ödeneği işçi ve iş verenlerin yeniden gündemine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs nedeni ile sıkıntıya düşen esnafın destekleneceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı ardından Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasını Mart ayı sonunda bitiriyoruz. Ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakit ödedik. İşsizlik ödeneğinde 1 milyon kişiye 5,5 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. 3,6 milyar liradan fazla prim mahsuplaşma imkanı sağladık. 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık. Verdiğimiz teşvik ve desteklerin tutarı 80 milyarı buldu."

29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından ise Kısa Çalışma Ödeneği hakkında henüz resmi bir açıklama yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo
Ülkenin yarısından çoğu kırmızıya döndü! Korkutan tablo
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması!
EPGİS'ten motorin ve benzine zam açıklaması!
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
Altın güne yükselişle başladı
Altın güne yükselişle başladı
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Tadelle ve Saralle'yi bünyesine katıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Bakan Kurum'dan istihdam müjdesi
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
Benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesi
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
27 Mart altın bilezik gram fiyatları
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Altın bilezik gram fiyatları düşüşte
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? İşte detaylar...
Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?
Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? Lokantalara 1500 TL ne zaman verilecek?
Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Gelin-kaynana tarımın yapılamadığı Orta Toroslar’da mantar üretiyor
Gelin-kaynana iş arkadaşı oldu! Hibeyle 50 bin TL'ye tesis kurdular
29 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto 29 Mart çekilişi
29 Mart Sayısal Loto sonuçları
On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mart On numara çekilişi
29 Mart On numara çekiliş sonuçları
THY ramazan ayına özel kampanya başlattı!
THY'den bilet fiyatlarıyla yeni kampanya

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.