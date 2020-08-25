Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Normalleşme desteği nedir?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama sonrası kısa çalışma ödeneği süresi uzadı mı sorusu sorulmaya başladı. Bakan Selçuk’un normalleşme desteği ile ödeneğin devam edeceğine dair verdiği bilgiler sonrasında kısa çalışma ne zaman sona erecek diye merak ediliyor. Ödenekten yararlanılması için yeniden başvuru gerektiği belirtilirken kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak konusu da araştırılıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Uzun süredir işverenler ve çalışanlar arasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili çeşitli soru işaretleri konuşuluyordu. Bakan Selçuk’un açıklamaları sonrası kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili bir sonuca ulaşıldı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre pandemi döneminde iş yerleri ve çalışanlar için normalleşme desteği ismi ile bir ödenek verilecek. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği ödemeleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşlar ağustos ayına ait ödenek için kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar sorusuna cevap arıyor. Buna göre ağustos ayının ödemesinin eylül ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.