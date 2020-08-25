Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Normalleşme desteği nedir?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama sonrası kısa çalışma ödeneği süresi uzadı mı sorusu sorulmaya başladı. Bakan Selçuk’un normalleşme desteği ile ödeneğin devam edeceğine dair verdiği bilgiler sonrasında kısa çalışma ne zaman sona erecek diye merak ediliyor. Ödenekten yararlanılması için yeniden başvuru gerektiği belirtilirken kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak konusu da araştırılıyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilen detaylar...
Uzun süredir işverenler ve çalışanlar arasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili çeşitli soru işaretleri konuşuluyordu. Bakan Selçuk’un açıklamaları sonrası kısa çalışma ödeneği süresi ile ilgili bir sonuca ulaşıldı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre pandemi döneminde iş yerleri ve çalışanlar için normalleşme desteği ismi ile bir ödenek verilecek. Aynı zamanda kısa çalışma ödeneği ödemeleri de merak edilen konular arasında bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşlar ağustos ayına ait ödenek için kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar sorusuna cevap arıyor. Buna göre ağustos ayının ödemesinin eylül ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaların ardından normalleşme desteği merak edilmeye başladı. Selçuk; kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplamda 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilmiş olanlar için sağlanmış olan nakdi ücret desteğinden ise 1 milyon 901 bin 212 çalışanın yararlandığını belirtti. Açıklamaya göre toplamda ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 TL’ye ulaştı. Bunun yanı sıra 775 bin 252 kişi, toplamda 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 TL işsizlik ödeneği almış oldu. Selçuk, sürecin normalleşme desteği ile devam edeceğini belirtti.
Açıklamaların ardından normalleşme desteği nasıl olacak sorusu da soruluyor. 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmiş olan Normalleşme Desteği ile istihdamın korunmaya devam etmesi hedefleniyor. 1 Temmuz 2020 tarihine dek kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör iş yerlerindeki nakdi ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalılar, normal çalışma şekline geçtikleri takdirde normalleşme desteğinden faydalanabiliyor. Normalleşme desteği kapsamında normal çalışma şeklinde geçmiş olan çalışanların kısa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği almış olduğu aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması halinde işverenler tarafından SGK’ye ödenecek primlerden 1103,63 TL mahsuplaşma yapılacak.
Vatandaşlar tarafından normalleşme desteği başvurusu nasıl yapılır sorusu da soruluyor. Normalleşme Desteği’nden yararlanmak isteyen iş yerlerinin e-SGK kanalı ile başvuru yapması yeterli oluyor. Buna göre öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet adresine giriş yapmak gerekiyor. Ardından sırasıyla e-SGK, işveren, işveren sistemi ve teşviklerden faydalanacak sigortalı tanımlama ekranlarına giderek burada yer alan 7252 447 sayılı kanun geçici 26. madde desteği menüsünden normalleşme desteği için işlemler gerçekleştirilebiliyor.
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