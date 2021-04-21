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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Erdoğan'ın KÇÖ hakkında açıklaması...

21.04.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını döneminde ödenmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle son günlerde çalışma dünyasından arka arkaya gelen 'Kısa Çalışma ödeneği uzatılsın' taleplerine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de dahil olmuş ve söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması istenmişti. Peki 2021 Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte KÇÖ hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Erdoğan'ın KÇÖ hakkında açıklaması...

Pandemi döneminde işe tam zamanlı devam edemeyen vatandaşlara ödenmeye başlanan Kısa Çalışma Ödeneği hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) söz konusu uygulamanın süresinin uzatılması istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 31 Mart’ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği’nin yeniden hayata geçirilmesini istemişti. Palandöken, Kısa Çalışma Ödeneği’nin pandemi tamamen bitene kadar yürürlükte kalması gerektiğini de belirtmişti. Son düzenlemeyle 1.500 TL’ye çıkarılan Nakdi Ücret Desteği’nin de genişletilmesini isteyen Palandöken “Nakdi Ücret Desteği’nin kapsamı genişletilirken bir yılı aşkın süredir devam eden pandemiden olumsuz etkilenen diğer meslekler de bu kapsama dahil edilmeli” şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu. KÇÖ ödemeleri Nİsan, Mayıs ve Haziran aylarında da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kısa Çalışma Ödeneği
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