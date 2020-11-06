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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Vatandaşlar arasında uzun süredir sorulan kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı sorusunun yanıt bulmasının ardından uzmanlardan konuyla ilgili uyarılar da gelmeye başladı. DHA’nın haberine göre Avukat Nazlıcan Birer, iş yerlerinin uygulamada hile yaptığının tespiti halinde işçiye ödemediği ücretleri faiziyle ödeme durumunda kalacağını belirtti. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte detaylar…

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Uzun süredir çok sayıda çalışan ve işveren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı mı sorusunun cevabını merak ediyordu. Yaşanan gelişmeler nedeniyle bir süredir vatandaşlar arasında kısa çalışma uzatıldı mı şeklinde soru işaretleri dolaşıyordu. Son olarak uygulamanın geçerlilik süresi ile ilgili bir gelişme yaşandı. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman sona eriyor? Konuyla ilgili olarak DHA’nın haberine göre Avukat Nazlıcan Birer de işverenlere uyarılarda bulundu. İş yerlerinin uygulamada hile yaptığının tespit edilmesi halinde işçiye ödemediği ücretleri faiziyle ödeme durumunda kalacaklarını söyledi. Şimdi, vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği yattı mı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Koronavirüs salgınında ekonomiye ve vatandaşlara destek olması amacıyla kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeleri süresi 2 ay daha uzatıldı. Böylece vatandaşların aklındaki kısa çalışma ödeneği uzadı mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi, uygulamadan yararlanan vatandaşlar tarafından kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yapılan açıklamada konuyla ilgili detaylar da yer alıyor.

Uygulamanın süresini uzatmaya ilişkin karar doğrultusunda; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Ağustos 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor konusunda şu anki karar 2 aylık ek süreyi kapsıyor olsa da bundan sonra bir kez daha uzatma kararı verilip verilmeyeceği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla KÇÖ uygulaması şimdilik 31 Aralık'a kadar devam ediyor.

İŞVERENLERE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYARISI

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasının ardından konuyla ilgili bazı tartışmalar da başladı. DHA’nın haberine göre Avukat Nazlıcan Birer, iş yerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az ⅓ oranında azaltılması ya da süreklilik koşulu aranmadan iş yerinde faaliyetin tamamen ya da kısmen en az 4 hafta süre ile durdurulması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak Avukat Nazlıcan Birer, "İş yerindeki çalışma süresini azaltan işveren, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını taşıyan işçileri için başvuruda bulunarak, şartları sağlayan işçiler için kısa çalışma ödeneği ödenmesini talep edebilir. İşverenin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu beyan etmesi durumunda, İŞKUR tarafından iş müfettişlerinin uygunluk tespiti yapması beklenmeksizin korona virüs kapsamındaki dönemde işçilere ödeme yapılmaktadır. Eş söyleyişle bu dönemde müfettişlerin tespit yapma işi, ödemelerin yapılmasından sonraya ertelenmiştir. Bunun yapılmasının nedeni, korana virüsle etkin bir şekilde mücadele edilirken, işçilerin ve işverenlerin mağdur olmasını önlemektedir. Korona virüs nedeniyle Mart ayından sonra ciddi bir başvuru olmuştur. Tüm başvuruların süratle sonuçlandırılması imkanı bulunmadığından, işverenlerin beyanı üzerine ödemeler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

ÖDEMEDİKLERİ ÜCRETLERİ FAİZİYLE ÖDEMEK DURUMUNDA KALIRLAR”

Birer, yalan beyanda bulunan işverenlerin bu durumdan dolayı sorumlu olduklarının da altını çizdi. Birer, “İşçiyi kısa çalışma kapsamında gösterdiği halde, işçinin iş gücünden haftalık çalışma süresinde herhangi bir azaltma yapmaksızın yararlanmaya devam eden işveren gerçekle uyuşmayan beyanda bulunmuştur. Bu durum devletin zarara uğramasına ve işçinin zarara uğramasına sebebiyet vermektedir. Devlet aslında ödemekle yükümlü olmadığı bir parayı işçiye ödemektedir. İşçi ise aynı çalışma süresi ile çalışsa da hak ettiği ücretin bir kısmını devletten bir kısmını ise işverenden almakta, primleri eksik yatırılmaktadır. Hileli uygulamalar tespit edilirse işverenler, işçilerine bu süreç boyunca ödemedikleri ücretlerini faiziyle ödemek durumunda kalırlar. Ödenen kısa çalışma ödeneğini İŞKUR'a faiziyle ödemek zorunda kalırlar. İşçinin ücretindeki sigorta primlerini gecikme zammı ve cezasıyla SGK'ya ödemeleri gerekir, söz konusu primler için sigorta prim teşviklerinden faydalanamazlar. İlgili dönemdeki asgari ücret desteğini iade etmeleri gerekir ve bu yıl bir daha asgari ücret desteğinden yararlanamazlar. Tüm bunlar dışında işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih olanağına sahiptir. Haklı nedenle fesih, iş sözleşmesinin işverenden ya da iş yerinden kaynaklanan ve işçinin iş akdini devam ettirmesinin kendisinden beklenemeyecek düzeyde hukuka aykırı olan haldir. İşveren, işçinin ücretini kanun ve sözleşmeye uygun olarak hesap edip ödemez ise bu durum işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle ve kıdem tazminatı alarak fesih hakkı verir. İşçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılır” şeklinde konuştu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Vatandaşlar arasında kısa çalışma ne zaman yatacak sorusuna da yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin ödemelerin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar şeklinde çeşitli araştırmalar yapan vatandaşların aklındaki soru işaretlerini gideren Selçuk, ödemelerin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını aktarırken yeni normal sürecinde istihdamın korunması adına desteklerin devam edeceğine, çalışanların ve işverenlerin yanlarında olmayı sürdüreceklerine vurgu yaptı.

Selçuk aynı zamanda KÇÖ uygulamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da hatırlattı. Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılıyor. IBAN bilgileri sistemde olmayan vatandaşlara da ödemeler PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.

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