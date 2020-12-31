Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021... 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği değişti mi, ne kadar olacak? Asgari ücret artarsa kısa çalışma parası da artar mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri bitti. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. 28 Aralık 2020 tarihi itibari ile 2021 Ocak ayında tarihinde asgari ücret zammının ne kadar olacağı açıklanacak. Koronavirüsten dolayı binlerce kişinin aldığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin ise asgari ücretle birlikte artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği ne kadar olacak merak ediliyor. Peki 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı? Asgari ücret tahminleri ve 2021 Kısa Çalışma Ödeneği hesaplama detayları haberimizde. 2021'DE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ARTACAK MI? Kısa çalışma ödeneğinin en alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 60'ı kadar oluyor. Kısa çalışma ödeneğinde en yüksek rakam ise brüt asgari ücretin yüzde 150'sini geçemiyor. En düşük kısa çalışma ödeneği: 2.146,50 TL En yüksek kısa çalışma ödeneği: 5.366 TL 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği artacak mı araştıtran vatandaşlara, Kısa Çalışma Ödeneği'ninde arttığını belirtelim. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile asgari ücret zammının uygulanmaya geçmesinin ardından 2021 Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili net bir açıklama yapıldığında haberimizde yer veriyor olacağız.

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılarak 28 Şubat 2021'e kadar devam edeceğini belirtmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu tarih güncellendi. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.