Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021: İşsizlik maaşı ve Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman zamlı verilecek? Zamlı işsizlik maaşı hangi ay hesaba yatacak?

Koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman zamlı olarak hesaplara yatacağını araştıran vatandaşlar, ödemelerin hangi gün başlayacağını araştırıyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği zamlı olarak verilme tarihi araştıran vatandaşlar yeni ücretleri sorguluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ödeneklere ilişkin zam açıklaması beklerken gözler Resmi Gazete'de yayımlanacak zam kararında. Asgari ücretteki 500 TL'lik artışın ardından birçok destek ödeneğine de aynı oranda zam gelmişti. Aynı şekilde işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'ne de zam gelmesi bekleniyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından Kısa Çalışma Ödeneği zamlı maaş ne zaman hesaplara yatacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için detaylar haberimizde... ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ETKİLENİR Mİ? 2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüt kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren iki ay daha uzatıldı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ NEDİR? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR? Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.