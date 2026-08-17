Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 173 işçi alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, farklı kadrolarda toplam 192 personel istihdam edecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün alımları daimi işçi statüsünde yapılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 19 sözleşmeli bilişim personeli için ilana çıktı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde 173 daimi işçi alınacak. Kadrolar arasında 8 ikinci kaptan, 8 ikinci mühendis, 2 mühendis, 1 kılavuz kaptan, 80 gemici, 72 yağcı ve 2 büro personeli bulunuyor. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Nihai listelerin oluşturulmasının ardından sözlü sınav kapsamında mülakatın yapılacağı yer, tarih ve saat ayrıca duyurulacak. Asıl ve yedek aday listeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 19 PERSONEL ALACAK

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da 19 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Adaylar başvurularını 31 Ağustos saat 23.59’a kadar Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yapılacak sıralama sonucunda ilan edilen boş pozisyon sayısının 10 katı kadar aday, Ankara’da düzenlenecek sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Kariyer Kapısı ile Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır