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KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM), geçen hafta 5 milyon lira azalarak 384,2 milyon liraya geriledi.

KKM bakiyesindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 Mayıs itibarıyla 130 milyar 500 milyon lira artarak 25 trilyon 676 milyar 319 milyon liradan 25 trilyon 806 milyar 818 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 295 milyar 477 milyon lira azalarak 29 trilyon 611 milyar 519 milyon liradan 29 trilyon 316 milyar 41 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3 TRİLYON 229 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 16 milyar 725 milyon lira artarak 3 trilyon 228 milyar 766 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 783 milyar 346 milyon lirası konut, 44 milyar 550 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 400 milyar 870 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 14 milyar 564 milyon lira azalarak 4 trilyon 12 milyar 690 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artışla 3 trilyon 114 milyar 865 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 207 milyar 162 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 907 milyar 703 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

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YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyon lira artışla 718 milyar 885 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 541 milyar 367 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 48 milyar 485 milyon lira artarak 5 trilyon 608 milyar 757 milyon liraya yükseldi.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 5 milyon lira azalarak 384,2 milyon liraya düştü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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