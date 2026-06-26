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Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Macaristan, Maastricht Kriterleri'ni karşılayarak 2030 dolaylarında Avro Bölgesi'ne katılmayı hedefliyor. Hükümet, ekonomik istikrar ve yatırımcı güvenini artırmayı amaçlıyor.

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin 2030 yılı dolaylarında Avro Bölgesi'ne katılabilmek için gerekli koşulları yerine getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Macar basınında yer alan haberlere göre Magyar, başkent Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında Avro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman'la birlikte basının karşısına çıktı.

Bir ülke daha Euro ya geçiyor! Tarih belli oldu 1

MAASTRİCHT KRİTERLERİ VURGUSU

Magyar, Maastricht Kriterleri'nin karşılanmasının ülkenin ekonomik istikrarı ve kalkınması açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek, 2030 yılı civarında Avro Bölgesi'ne katılabilmek için gerekli şartları yerine getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Avroya geçişin Macaristan'a daha güçlü bir ekonomik istikrar kazandıracağını söyleyen Magyar, bu adımın aynı zamanda Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" yeniden yaşanmasının önüne geçeceğini dile getirdi.

Magyar ayrıca, Maastricht Kriterleri'nin yerine getirilmesinin yatırımcı güvenini yeniden tesis edeceğini, ülkeyi iş dünyası açısından daha öngörülebilir hale getireceğini ve bunun da Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.

Bir ülke daha Euro ya geçiyor! Tarih belli oldu 2

EN BÜYÜK ENGEL BÜTÇE AÇIĞI VE KAMU BORCU

Macaristan'ın bugüne kadar avroya geçiş için gerekli kriterleri karşılayamadığını belirten Magyar, bütçe açığının ve kamu borcunun azaltılmasının, Avro Bölgesi'ne katılım sürecindeki en büyük zorluklar arasında yer aldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin avroya geçebilmesi için Maastricht Kriterleri kapsamında fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu maliyesi, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
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