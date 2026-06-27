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20 yaşında dedesinin köyüne döndü! İş kurdu: 'Maaşlı çalışma bana göre değil'

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dedesinin terk ettiği mahalleye geri dönen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İsmail Gültekin, arıcılığa başladı.

20 yaşında dedesinin köyüne döndü! İş kurdu: 'Maaşlı çalışma bana göre değil'

Şeyhşaban Mahallesi'nde 1979'da yaşanan sel felaketinin ardından mahalleli, devletin yardımıyla 11 kilometre uzaklıktaki güvenli bölgeye taşındı.

7 KOVANLA BAŞLADI 50 KOVANA ULAŞTI

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gültekin, ata topraklarına arıcılık için döndü. Geçen yıl 7 kovanla başladığı arıcılıkta 50 kovana ulaşan Gültekin, bitki çeşitliliği açısından zengin olan terk edilmiş mahallesinde baktığı kovanlardan bu sezon 1 tondan fazla bal elde etmeyi hedefliyor.

20 yaşında dedesinin köyüne döndü! İş kurdu: Maaşlı çalışma bana göre değil 1

SEL FELAKETİ NEDENİYLE AYRILDI

İsmail Gültekin, AA muhabirine, 47 yıl önce sel felaketi nedeniyle dedesinin, yaşadığı Şeyhşaban Mahallesi'nden ayrılmak durumunda kaldığını söyledi.

20 yaşında dedesinin köyüne döndü! İş kurdu: Maaşlı çalışma bana göre değil 2

Daha sonra ailesinin, devlet desteğiyle başka bir bölgeye taşındığını anlatan Gültekin, içinde hep ata topraklarına karşı bir özlem yaşadığını ve zaman zaman terk edilen mahalleye geldiğini anlattı.

"KENDİME DE HAYVANLARIMA DA VAKİT AYIRABİLİYORUM"

Şehir yaşamını çok sevmediğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Burayı bırakıp gidemediğim için tekrar geldim. Kendi halimde ne yapabilirim dedim. Arıcılık, işe başlangıç anlamında da yüksek meblağlar istemeyen bir işti. Ben de arıcılık yapmayı tercih ettim. Bu sene 50 kovanım var. Geçen yıl bal alma gibi bir hedefim olmadığı halde 200 kilogram civarında bal aldım. Bu sene 50 kovandan 1 ton 200 kilogram gibi bir bal beklentim var. Şehir hayatı, maaşlı çalışma bana göre değil. Bir de sabah kalkıp akşam sıkıldığım zaman bırakmak istediğim bir iş yapmak istedim. Kendi işim olsun istiyorum. Bakımı kolay, kendime de hayvanlarıma da vakit ayırabiliyorum."

20 yaşında dedesinin köyüne döndü! İş kurdu: Maaşlı çalışma bana göre değil 3

Üniversiteye gitmeye devam etse de bir şeyleri başarabildiğine inandığını kaydeden Gültekin, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

Gültekin, ayrıca terk edilen eski köyün doğasının arı yetiştiriciliği için çok uygun olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri dede
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