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KKM’de vergi istisnasında süre değişti! Faiz ve kâr payları...

26.01.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirketler için uygulanan kurumlar vergisi istisnası 2022 yılı sonunu kapsayacak şekilde genişletildi. Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

KKM’de vergi istisnasında süre değişti! Faiz ve kâr payları...

Şirketlerin Türk Lirası cinsi Kur Korumalı Mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak.

Önceki uygulamada bu istisna şirketlerin 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları kapsıyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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