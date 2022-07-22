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KKTC'de memur maaşlarına yüzde 20 kesinti! Akaryakıt fiyatlarında indirim

22.07.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamu maaşlarında düzenlemeye gidildi. 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi. Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1,23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.

KKTC'de memur maaşlarına yüzde 20 kesinti! Akaryakıt fiyatlarında indirim

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu, hazırlanan yeni karar hükmünde kararname ile kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında düzenlemeye gitti.

Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılması kararı alındı. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olacak yeni kararnameye göre, uygulama 31 Aralık 2022 sonuna kadar devam edecek.

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana zor ekonomik dönemden çıkış için büyük çaba ortaya koyduklarını belirterek, toplumun tüm kesimlerinin ciddi zorluklar yaşayarak ayakta kalma çabası içinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini kaydetti.

Üstel, yeni maaş politikasının geçici bir uygulama olacağını aktararak, toplumun bütününün bu dayanışmayı göstermek için sağduyulu ve anlayışlı olmasını istedi.

Kamu çalışanının yanı sıra özel sektörü de düşünmek zorunda olduklarını vurgulayan Üstel, "Maliyemizin gelir gider dengesi içinde 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapmayı uygun bulduk. 15 bin lira altında maaş alan kimseden kesinti yapılmayacak." ifadesini kullandı.

benzin

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Öte yandan Üstel, yapılan çalışmaların ardından 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında da 1,23 lira, mazot fiyatlarında da 1 lira indirime gidildiğini açıkladı.

Üstel, akaryakıtın dünyada inişli çıkışlı seyir halinde olduğuna işaret ederek, "Sürekli olarak bu dengeyi takip ediyoruz. Anında bu indirimi halka yansıtmak için tüm çalışma arkadaşlarıma talimat verdim. Bizim derdimiz, bu ülkede refahı toplumun tüm kesimleri ile eşit paylaşmak. Kimse, fiyat çalışması yaparken kamu maliyesini ya da sağlayıcı firmaları öncelikle düşündüğümüzü sanmasın. Burada tek motivasyonumuz, bizden kaynaklanmayan maliyetleri halkımıza yansıtmamak. Bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine bulundu. (AA)

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