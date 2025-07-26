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Klima kullanımında tasarruf için öneriler!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesine paralel olarak artan klima kullanımı, elektrik tüketiminde rekorları beraberinde getirirken, klimaların bilinçli kullanımıyla hem enerji tasarrufu hem de elektrik faturalarında azalma sağlanabiliyor.

Klima kullanımında tasarruf için öneriler!

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler 38 ilde 40 derecenin üzerine çıkmasının ardından elektrik tüketiminde artış yaşandı. Türkiye'de perşembe günü, 1 milyon 228 bin 869 megavatsaatlik tüketimle günlük bazda rekor kırıldı. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, yaz mevsiminin etkisini artırdığı bugünlerde, yükselen sıcaklıklarla birlikte klima kullanımının hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Bu konfor sağlanırken enerji tüketiminde yapılacak bilinçli tercihlerin, bireysel enerji tüketimi yanında Türkiye'nin enerji kaynakları üzerindeki baskıyı ve çevresel etkileri azaltacağını ifade eden Erdem, "Doğru klima seçimi ve bilinçli kullanım alışkanlıkları, enerji verimliliği açısından kritik öneme sahip. Basit ama etkili yöntemlerle ısı ve elektrik tüketiminin önüne geçilebilir. Konutlarda, sanayide, ulaştırmada, tarımda ve daha birçok alanda kaliteyi düşürmeden enerjinin etkin kullanımı sağlanabiliyor" diye konuştu.

Erdem, enerji verimliliğine uygun cihaz seçiminin ve yaz aylarında ideal iç ortam sıcaklığının 24 derece civarında tutulmasının, sağlık ve enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Klimalarda ayarlanan daha düşük sıcakların gereksiz enerji tüketiminin yanı sıra, sağlık risklerini de beraberinde getirebildiğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Buna ek olarak, klima filtrelerinin düzenli temizliği, hava akışının perdeler veya mobilyalarla engellenmemesi, cihazın güneş ışığına doğrudan maruz kalmaması gibi basit ama etkili önlemlerle performans büyük ölçüde artırılabilir. İçinde bulunduğumuz iklim krizinin etkilerini artık günlük yaşamımızda hissediyoruz. Bu nedenle enerji verimliliği, hem bireyler olarak hem de toplum olarak iklim değişikliğiyle mücadelede atabileceğimiz en somut ve güçlü adımlardan biridir. Klima gibi enerji yoğun sistemlerin daha akıllıca kullanım, doğal kaynakların korunmasına, enerji ithalatımızın azaltılmasına ve karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlar. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı klima kullanımında sadece bugünü değil, geleceğimizi de düşünmeye davet ediyorum. Küçük alışkanlık değişimleriyle büyük çevresel ve ekonomik faydalar sağlamak mümkün."

KLİMANIN VERİMLİ KULLANILMASI İÇİN ÖNERİLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca paylaşılan bilgilere göre, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle sıralanıyor:

Klimalarda sıcaklık ayarlarının aşırı düşük olmasına ihtiyaç bulunmuyor. Klimaların çok düşük sıcaklığa ayarlanması, ortamı daha hızlı soğutmuyor. Serinlik için değil, konfor için en uygun sıcaklığın tercih edilmesi gerekiyor.

Klimalarda ortam sıcaklığının 24 derece civarında sabit tutmak konfor ve enerji tasarrufu açısından en uygun aralık olarak değerlendiriliyor. Her 1 derece düşük ayar, yaklaşık yüzde 10 daha fazla elektrik tüketimine yol açıyor.

Klimanın fan ayarlarında hıza dikkat edilmesi gerekiyor. Fan hızının yüksek seçilmesi, enerji tüketimini artırıyor. Kullanım ihtiyacına göre düşük ya da otomatik fan modu tercih edilmesi elektrik tasarrufu sağlıyor.

Nem alma fonksiyonunun verimli kullanılması önem taşıyor. Gece saatleri gibi serin zamanlarda, sadece nem alma modu kullanılarak konfor ve tasarruf sağlanabiliyor.
Klimaların bakım ve temizliği uzun ömür ve verimli kullanım sunuyor. Periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerekiyor. Kirli filtreler hava akışını kısıtlayarak soğutma performansını düşürüyor, enerji tüketimini artırıyor.

Klimanın hava akışının engellenmemesi önem arz ediyor. Cihaz önünde perde, mobilya gibi engeller olmaması gerekiyor. Serbest hava akışı, cihazın verimli çalışmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlıyor.

Güneş ışığının kontrol edilmesi önem taşıyor. Gündüz saatlerinde perde, stor veya kepenk kullanarak güneşin içeri girmesinin önlenmesi gerekiyor. Böylece içerisinin daha serin kalması sağlanırken klimanın az kullanımı gerçekleşiyor. Klimanın yazın en düşük 24 derece, kışın en yüksek 22 derecede çalıştırılması öneriliyor
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
klima
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