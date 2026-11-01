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KOBİ'lerin beklediği haber geldi! Nefes Kredisi'nde yeni başvuru tarihi açıklandı

TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvuru dönemi 3 Kasım'da başlıyor. KOBİ'lere 50 milyar liralık ek finansman sağlanacak programda firma başına kredi limiti 5 milyon liraya yükseltildi.

KOBİ'lerin beklediği haber geldi! Nefes Kredisi'nde yeni başvuru tarihi açıklandı

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni başvuru süreci için tarih açıklandı. 3 Kasım'da başlayacak yeni dönemde işletmelere 50 milyar liralık ek finansman sağlanacak. Firma başına kredi üst limiti ise 5 milyon liraya çıkarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle yürütülen Nefes Kredisi'nde yeni dilim başvuruları 3 Kasım Salı günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Krediye, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsalara üye işletmeler başvurabilecek.

Başvurular Denizbank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

KOBİ lerin beklediği haber geldi! Nefes Kredisi nde yeni başvuru tarihi açıklandı 1

YENİ DÖNEMDE KREDİ LİMİTİ 5 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Özkaynak Kefalet Programı çerçevesinde sunulan finansman desteğiyle KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması hedefleniyor.

8 Haziran'da kullanıma açılan Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar işletmelere 45 milyar lira kredi kullandırıldı. Yeni başvuru dönemiyle birlikte bu tutara ilave 50 milyar liralık finansman eklenecek.

Yeni dilimde firma başına kredi üst sınırı 5 milyon lira olarak belirlendi. Önceki dönemlerde Nefes Kredisi'nden yararlanan işletmeler de toplam kullandıkları kredi miktarını 5 milyon liraya tamamlayacak şekilde ek finansman alabilecek. Böylece bir firmanın kullanabileceği toplam kredi tutarı en fazla 5 milyon lira olacak.

KOBİ lerin beklediği haber geldi! Nefes Kredisi nde yeni başvuru tarihi açıklandı 2

VADE VE FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Nefes Kredisi kapsamında kullandırılacak finansmanlarda 6 ay anapara ödemesiz dönem uygulanacak. Kredilerin vadesi ise bu dönem dahil en fazla 48 ay olacak.

Faiz oranları kredi vadesine göre farklılık gösterecek. Buna göre 24 aya kadar olan vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayı aşan vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

KOBİ lerin beklediği haber geldi! Nefes Kredisi nde yeni başvuru tarihi açıklandı 3

HİSARCIKLIOĞLU: TALEP, İHTİYACI AÇIKÇA GÖSTERDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, haziran ayında başlatılan Nefes Kredisi aracılığıyla 5 ay içerisinde KOBİ'lere 45 milyar liralık finansman sağlandığını belirtti. Programa gösterilen ilginin reel sektörün finansman ihtiyacını ortaya koyduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yeni döneme ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Gördüğümüz talep, reel sektörün Nefes Kredisi'ne ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ'lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOBB kredi başvuru
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