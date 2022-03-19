KOBİ tanımı değişti! Kapsam güncellendi, limitler arttırıldı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırlar yeniden belirlendi.

Buna göre mikro işletme için 3 milyon lira olan hasılat veya mali bilanço üst sınırı, 5 milyon liraya çıkarıldı. Hasılat veya mali bilanço üst sınırı küçük işletmelerde 25 milyon liradan 50 milyon liraya, orta büyüklükteki işletmelerde ise 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkarıldı. Bu işletmelerdeki çalışan sayısı sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Mikro işletmelerde 10, küçük işletmelerde 50, orta işletmelerde ise 250 kişilik çalışan sınırı bulunuyor.

BAKAN VARANK: LİMİTLERİ ARTIRDIK

Bazı devlet desteklerinden işletmeler bulundukları sınıflara göre yararlanabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuya ilişkin açıklamasında, "Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yani KOBİ’lerin tanımını güncelledik. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitini, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. İş hacimleri genişleyen, ciro ve bilançoları artan işletmelerimiz -bu değişiklikle birlikte tekrar KOBİ statüsü kazanarak- KOBİ desteklerinden faydalanabilecekler" ifadelerini kullandı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin KOBİ'ler açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Özgenç, KOBİ tanımında yer alan mali bilançoların üst sınırının yeniden güncellenmesinin ve daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gidilmesinin beklenen bir karar olduğunu ifade etti.

BİNLERCE İŞLETME KOBİ KAPSAMINA GİRECEK

Mali bilançosu 125 milyon TL'ye kadar olan firmaların KOBİ olarak tanımlandığını, ancak son dönemde döviz kurundaki artışlar nedeniyle çoğu işletmelerin KOBİ niteliğini kaybettikleri için KOSGEB ve benzeri desteklerden faydalanamadığını belirten Özgenç, "Dolayısıyla KOBİ'lerin tanımının değiştirilerek, bilanço üst limitinin 125 milyon liradan 250 milyon liraya yükseltilmesiyle, binlerce büyük işletme KOBİ kapsamına girecek. Böylece daha fazla firma, KOBİ’lere sağlanan destek, teşvik ve muafiyetten yararlanma imkanına kavuşacak. KOBİ'lerin sınıflandırılmasında mali sınırların yeniden belirlenmesi işletmeler açısından memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.



