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Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu? Reuters iddia etti, açıklama geldi: 8,5 milyar dolara yüzde 61,2 hisse...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 11:11
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Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki Koç Holding hisselerini alma görüşmelerinin ileri aşamada olduğunu, işlem büyüklüğünün 8 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini aktardı. Koç Holding'ten iddialara cevap ise gecikmedi. KAP üzerinden konuya ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu? Reuters iddia etti, açıklama geldi: 8,5 milyar dolara yüzde 61,2 hisse...

Koç Holding Yapı Kredi'nin satış iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

KAP'a yapılan açıklamada "Basın-yayın organlarında, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili taraflarla görüşmeler yapılabilmektedir. Medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak da benzer nitelikte ön görüşmeler devam etmekle birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmamaktadır. İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır." ifadesi yer aldı.

Reuters'in ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberde First Abu Dhabi Bank'ın, Yapı Kredi'deki yüzde 61,2'lik Koç Grubu hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü belirtilmişti.

Kaynaklar, potansiyel bir anlaşmanın nihai detaylarının aylar süren müzakereler sonrası belirlendiğini bildirdi. Kaynaklardan biri, Koç'un Yapı Kredi'deki hisseleri için yaklaşık 8,5 milyar dolar istediğini ve First Abu Dhabi Bank'ın yaklaşık 7,5 milyar dolar teklif ettiğini söyledi.

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İLK HABER GEÇEN AY ÇIKMIŞTI

Bloomberg haber ajansında nisan başında yer alan haberin ardından Koç Holding varlıkları hakkında her zaman değerlendirme yürütülebildiğine belirtmiş ancak açıklama yapılmasını gerektirecek herhangi bir gelişme bulunmadığını duyurmuştu.

O dönemde yaklaşık 7.6 milyar dolar piyasa değeri bulunan bankanın, aradan geçen zamanda hisselerdeki yükselişin de etkisiyle piyasa değeri dün itibarıyla 291 milyar liraya, yani 9,1 milyar dolara yükseldi.

Koç Holding'in Yapı Kredi'de yüzde 20,2 oranında doğrudan payı bulunurken, bankanın yüzde 61,2'si Koç Grubu olarak adlandırılan Koç ailesi ve şirketlerinin elinde bulunuyor. Koç Grubu, İtalyan UniCredit'in bankadaki eşit ortaklık hisselerini satmasından bu yana tek büyük ortak konumunda bulunuyor.

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Yapı Kredi
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