Koç Holding'den Avrupa'da savunma hamlesi

Koç Holding iştiraki Otokar, Romanyalı savunma şirketi Automecanica'nın yüzde 96,77 hissesini devralarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi.

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük ticari araç ile savunma sanayii üreticilerinden biri olan Otokar, Romanya merkezli savunma sanayii şirketi Automecanica S.A.'nın satın alım sürecini tamamladı.

HİSSE DEVRİ RESMEN GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve savunma sanayii şirketleri arasında yer alan Otokar, Automecanica S.A.'nın yüzde 96,77 oranındaki hissesinin devralınmasına yönelik işlemleri başarıyla sonuçlandırdı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen tüm kapanış şartlarının yerine getirildiği ve hisse devrinin resmiyet kazandığı bildirildi.

SATIN ALMANIN MALİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Otokar, satın alma sürecine ilişkin mali detayları da KAP üzerinden paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce mutabakat zaptı ve sözleşmenin imzalanması aşamalarında satıcılara toplam 10 milyon euro ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, Automecanica'nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi verileri esas alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda satıcılara 46 milyon 744 bin 143 euro tutarında ek ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Kalan 25 milyon euronun ise nakdi teminat olarak tutulacağı ifade edilirken, bu tutarın kapanış tarihini takip eden üç yıl içerisinde taksitler halinde ödeneceği veya satıcıların teminat mektubu sunması durumunda serbest bırakılacağı kaydedildi.

NİHAİ BEDEL SONRAKİ HESAPLAMAYLA NETLEŞECEK

Açıklamada ayrıca, nihai pay alım bedelinin şirketin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılacak kapanış sonrası düzeltme işleminin ardından kesinleşeceği bilgisine yer verildi.

ROMANYA OPERASYONRIND YENİ DÖNEM

Bu satın almayla birlikte, Romanya'da üretim tesisleri, teknik altyapısı ve gerekli lisansları bulunan Automecanica, Otokar'ın bağlı ortaklığı haline geldi. Yeni yapılanma kapsamında Otokar'ın, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi'ne ilişkin tüm faaliyetlerini doğrudan Automecanica üzerinden yürütmesi planlanıyor. Şirket böylece bölgedeki varlığını güçlendirmeyi ve operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.