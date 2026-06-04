FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Koç Holding'den Avrupa'da savunma hamlesi

Koç Holding iştiraki Otokar, Romanyalı savunma şirketi Automecanica'nın yüzde 96,77 hissesini devralarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi.

Koç Holding'den Avrupa'da savunma hamlesi
Aleyna Türkmen

Koç Holding iştiraki Otokar, Romanyalı savunma şirketi Automecanica'nın yüzde 96,77 hissesini devralarak Avrupa'daki varlığını güçlendirdi.

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük ticari araç ile savunma sanayii üreticilerinden biri olan Otokar, Romanya merkezli savunma sanayii şirketi Automecanica S.A.'nın satın alım sürecini tamamladı.

HİSSE DEVRİ RESMEN GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin önde gelen otomotiv ve savunma sanayii şirketleri arasında yer alan Otokar, Automecanica S.A.'nın yüzde 96,77 oranındaki hissesinin devralınmasına yönelik işlemleri başarıyla sonuçlandırdı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında öngörülen tüm kapanış şartlarının yerine getirildiği ve hisse devrinin resmiyet kazandığı bildirildi.

Koç Holding den Avrupa da savunma hamlesi 1

SATIN ALMANIN MALİ DETAYLARI AÇIKLANDI

Otokar, satın alma sürecine ilişkin mali detayları da KAP üzerinden paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce mutabakat zaptı ve sözleşmenin imzalanması aşamalarında satıcılara toplam 10 milyon euro ödeme yapıldığı hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, Automecanica'nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi verileri esas alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda satıcılara 46 milyon 744 bin 143 euro tutarında ek ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.
Kalan 25 milyon euronun ise nakdi teminat olarak tutulacağı ifade edilirken, bu tutarın kapanış tarihini takip eden üç yıl içerisinde taksitler halinde ödeneceği veya satıcıların teminat mektubu sunması durumunda serbest bırakılacağı kaydedildi.

Koç Holding den Avrupa da savunma hamlesi 2

NİHAİ BEDEL SONRAKİ HESAPLAMAYLA NETLEŞECEK

Açıklamada ayrıca, nihai pay alım bedelinin şirketin 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla net borç ve net işletme sermayesi tutarları dikkate alınarak yapılacak kapanış sonrası düzeltme işleminin ardından kesinleşeceği bilgisine yer verildi.

ROMANYA OPERASYONRIND YENİ DÖNEM

Bu satın almayla birlikte, Romanya'da üretim tesisleri, teknik altyapısı ve gerekli lisansları bulunan Automecanica, Otokar'ın bağlı ortaklığı haline geldi. Yeni yapılanma kapsamında Otokar'ın, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi'ne ilişkin tüm faaliyetlerini doğrudan Automecanica üzerinden yürütmesi planlanıyor. Şirket böylece bölgedeki varlığını güçlendirmeyi ve operasyonel kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
%2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi fırsatı! %2,49 sabit faizli 6 aya varan vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!
Türkiye'nin yapay zeka hedefi büyüyor: 50 bin kişiye iş kapısıTürkiye'nin yapay zeka hedefi büyüyor: 50 bin kişiye iş kapısı

Anahtar Kelimeler:
Otokar Koç Holding savunma sanayi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Bir gecede 50 milyon TL yandı! Büyük hasarda korkunç şüphe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Herkes yeni parti beklerken ters köşe

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Cinayetin arkasından o çete çıktı! Konumu öğrenmek için...

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

Bakan Kurum ilk kez açıkladı: '20 bin konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.