FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Koç Holding'den "batarya hücresi üretim tesisi" yatırımına ilişkin açıklama

Koç Holding'den "batarya hücresi üretim tesisi" yatırımına ilişkin açıklama

10.11.2023 21:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç Holding, "batarya hücresi üretim tesisi" yatırımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımından vazgeçildiği belirtildi.

Koç Holding'den "batarya hücresi üretim tesisi" yatırımına ilişkin açıklama

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Koç Topluluğu'nun katılımı ile Ford Motor Company ve LG Energy Solution tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımıyla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde, mevcut elektrikli araç penetrasyonundaki gelişme dikkate alınarak batarya yatırımı için zamanlamanın uygun olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 21 Şubat 2023 tarihli açıklamamıza konu Niyet Mektubu (MoU) feshedilmiştir.

Ford ve Koç Holding olarak Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında elektrikli araç üretimine yönelik çalışmalarına desteğimiz devam edecek olup, elektrikli araç piyasa dinamiklerindeki gelişmelere göre gelecekte batarya hücre yatırımı değerlendirilebilecektir."


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdıCHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı
Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli olduEmeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu
Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın"Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın"
Anahtar Kelimeler:
Koç Holding
En Çok Okunan Haberler
Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Emeklilere 5 bin lira ödenecek tarih belli oldu

Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın"

Uzman isimden kritik 'altın' uyarısı: "Ortalık çakal dolu, milletin hakkına sahip çıkın"

Güncel altın fiyatları! (10 Kasım 2023 Cuma)

Güncel altın fiyatları! (10 Kasım 2023 Cuma)

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.