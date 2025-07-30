FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi: O otellerin hepsi satın alındı

Koç Holding ile Yıldız Holding arasında dev bir anlaşmaya imza atıldı. Son yıllarda yatırımlarını sağlık ve denizcilik alanına kaydıran Koç Holding, yaptığı yeni dev anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte ekonomi dünyasının konuştuğu dev satın almanın detayları…

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi: O otellerin hepsi satın alındı

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkını 504 milyon dolarlık bir bedelle kazanmasının ardından denizcilik sektöründeki yatırımlarını sürdürüyor. Koç Holding'in yüzde 75'ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış, Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat’la 160 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vararak Göcek’teki Village Port ve Exclusive Port marinaları ve bağlı otellerin işletim hakkını devralmak için sözleşme imzaladı.

Koç Holding'in yüzde 75'ine sahip olduğu Tek-Art Kalamış, 160 milyon dolar bedel (yaklaşık 6 milyar 491 milyon TL) karşılığında yüzde 50'si Ülker ailesinin sahibi olduğu Yıldız Holding ve yüzde 50'si Sağlam İnşaat'ta bulunan Göcek Village Port ile Göcek Exclusive marinalarının işletim hakkını devralmak için anlaşmaya vardı.

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi: O otellerin hepsi satın alındı 1

ANLAŞMAYA OTELLER DE DAHİL EDİLDİ

Taraflar arasında imzalanan protkolde, marinaların kontrolünün yanı sıra bağlı otellerin de işletme hakkı Koç Holding’e devredilecek.

Koç Holding tarafından yapılan KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Sermayesinde yaklaşık %75 paya sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. (Sağlam İnşaat) arasında, Göcek Village Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ile Göcek Exclusive Port Marina'nın deniz ve kara alanlarının kullanım haklarına sahip RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.'nin (RAM) sermayelerinin %50'sine sahip olan ve bu marinaları işletmekte olan Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.'nin (Beta) sermayesini temsil eden payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'den, MCI ile RAM'ın sermayesinin %50'sini temsil eden diğer payların ise Sağlam İnşaat'tan satın alınmasına yönelik bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

160 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'nın bulunduğu kara alanlarının 31 Aralık 2033 tarihine kadar, deniz alanlarının ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar kullanma iznine sahip olup, söz konusu marinalar Beta tarafından işletilmektedir. MCI ve RAM'ın paylarının satın alınması ile birlikte MCI ve RAM'ın kullanım hakkı sahibi olduğu alanlarda bulunan otel varlıkları da devralınmış olacaktır.

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi: O otellerin hepsi satın alındı 2

Sözleşme uyarınca, MCI ve RAM sermayelerinin %50'sini temsil eden paylar için Sağlam İnşaat'a ve Beta sermayesinin tamamını temsil eden paylar için Yıldız Holding A.Ş.'ye ödenecek toplam bedel, kapanış tarihi itibarıyla net borçluluk ve net işletme sermayesi düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla, 160 milyon Dolar’dır."

ANLAŞMA İÇİN REKABET KURUMU ONAYI BEKLENECEK

İşlemin tamamlanması, Rekabet Kurulu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izinlerinin alınması, MCI ve RAM'ın kullanım hakkına sahip olduğu alanda bulunan ve varlıkları MCI ve RAM'ın mülkiyetinde olan otellerin işletilmesine yönelik kira sözleşmesinin taraflarca mutabık kalınacak bir tarih itibariyle feshine dair protokol imzalanması dahil belirli kapanış şartlarına tâbidir. Sözleşme uyarınca Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025'e kadar alınamaması halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmakta olup, bu tarih itibarıyla diğer kapanış şartlarının yerine getirilmemesi halinde ise Tek-Art'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı olacaktır. (Kaynak: Sözcü)

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi: O otellerin hepsi satın alındı 3
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunulduÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu
7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün

Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Koç Holding Yıldız Holding otel Murat Ülker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

Beyaz TV muhabiri paylaştı, sosyal medyada olay oldu! ‘Böyle bir gündem oluştuğu için özür diliyoruz’

Beyaz TV muhabiri paylaştı, sosyal medyada olay oldu! ‘Böyle bir gündem oluştuğu için özür diliyoruz’

QNB Bank ve Enpara kullananlar dikkat! Dev banka bu tarihte işleme kapatılacak

QNB Bank ve Enpara kullananlar dikkat! Dev banka bu tarihte işleme kapatılacak

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün

7 bin lira ödememek için akın ettiler! Yarın son gün

Aynı sigara grubunun fiyatlarına bir ayda ikinci defa zam geldi!

Aynı sigara grubunun fiyatlarına bir ayda ikinci defa zam geldi!

Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı! Türk-İş'ten açıklama: "İlk defa yaşandı, bu da bizi üzdü"

Sürpriz görüşmeden zam teklifi çıktı! Türk-İş'ten açıklama: "İlk defa yaşandı, bu da bizi üzdü"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.