Koçtaş 2019 yılını 12 ödülle tamamladı

Koçtaş, IAB Türkiye tarafından verilen MIXX Awards’ta “Yaratıcı Reklam Optimizasyonu” ve “Gerçek Zamanlı Etkileşim” kategorilerinde gümüş ödülle ödüllendirildi.

koctas.com.tr, Marketing Türkiye ve Akadetmetre iş birliğiyle gerçekleştirilen ECHO Awards’da “Yılın En Başarılı E-Ticaret Sitesi” seçildi.

Şirket ayrıca mobil pazarlamanın öncülerinin değerlendirildiği Mobile Marketing Association tarafından düzenlenen EMEA Smarties Awards ödül töreninde ‘Data Management Platform (DMP)’ projesiyle “Datanın Gücü” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılında International Data Corporation'dan (IDC) ‘Fit120’ projesiyle Kurumsal Dönüşüm kategorisinde 1’incilik; ‘Lokasyon Bazlı Kontrol Uygulaması’’ projesiyle Dönüşen Hizmet kategorisinde ve ‘Kolay Etiket’ projesiyle Operasyonel Verimlilik kategorisinde ise 2’ncilik olmak üzere toplam 3 ödül almaya hak kazandı.

Şirket, Marketing Türkiye ile BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması ‘Social Media Awards Turkey 2019’da dört kategoride ödüle layık görüldü. ‘Sosyal Medya Ev Geliştirme’ kategorisinde altın ödül kazanan Koçtaş, Kurumsal Blog alanında ilk ödülünü de Yaşayan Evler Blog ile kazandı. Şirket ayrıca hayata geçirdiği kreatif kampanyası ‘Vida’ ile Gerçek Zamanlı Kampanya kategorisinde ve ‘Fark Yaratan Data’ projesiyle, Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Dijitalleşme projelerinin yanı sıra insan kaynağına yaptığı yatırımlar da ödüllendirilen Koçtaş, Türkiye İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde gelişim ve yetenek yönetimi kategorisinde Koçtaş Kampüs projesi ile 1’incilik ödülünü kazandı.

Koçtaş, Brandfinance Türkiye’nin En Değerli Markası araştırmasında yüzde 19 ile marka değerini en çok artıran şirket olmanın yanı sıra itibar yönetimi araştırması “RepMan Türkiye İtibar Ligi”nde de yer alıyor.

