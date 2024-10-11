Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Köfteci Yusuf’ta yaşanan domuz eti skandalı ile ilgili Özgür Demirtaş’tan gündem yaratacak bir çıkış geldi. Türkiye'nin ünlü restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ürünlerinde domuz eti tespit edilmişti.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların “kumpas” olabileceğini öne sürdü.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen iddialara ilişkin flaş değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın?

Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner.

Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi?

Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi?

Bir düşünelim isterim!"