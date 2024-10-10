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Dönerinde de domuz eti çıktı! Köfteci Yusuf'un açıklaması sonrası Bakanlık listeyi yayımladı... Türkiye'nin konuştuğu şube Bursa'daymış!

10.10.2024 15:13
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Domuz eti skandalı giderek büyüyor. Türkiye'nin konuştuğu Köfteci Yusuf'la ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken yeni bir hamle geldi. 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi yenilenerek yayımlanırken, bu kez dönerde de domuz eti çıktığı ortaya çıktı. "Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti var?" sorusunun yanıtı da belli olurken; Bakanlık söz konusu şehrin adını ve şubeyi açıkladı.

Dönerinde de domuz eti çıktı! Köfteci Yusuf'un açıklaması sonrası Bakanlık listeyi yayımladı... Türkiye'nin konuştuğu şube Bursa'daymış!

Domuz eti skandalı köftenin ardından bu kez de dönere sıçradı. Köfteci Yusuf'taki köftelerde domuz etinin çıkmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken yeni bir hamle geldi. Bakanlık, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncelleyerek yeniden yayımlarken, 'döner' detayı gündem oldu.

DÖNERDE DE DOMUZ ETİ ÇIKTI!

Köftelerdeki domuz eti skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf'taki dönerlerde de domuz etinin kullanıldığı belirlendi.

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DOMUZ ETİ SKANDALINDAKİ İL BELLİ OLDU!

Herkesin merak ettiği "Köfteci Yusuf'un hangi şubesinde domuz eti var?" sorusunun yanıtı da belli oldu.

Bakanlığın yayınladığı listeye göre Köfteci Yusuf'un Bursa'daki Yenişehir şubesinde domuz eti kullanılmış.

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KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan iddiaların odağındaki Köfteci Yusuf'tan da açıklama gelmişti. Yapılan açıklamada "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" ifadelerine yer verilirken etlerin üretim yerlerine de vurgu yapıldı.

Köfteci Yusuf, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Türkiye nezdinde 280 şubesi bulunan ve 12.000 personel istihdam eden şirketimiz nezdinde iddia edildiği gibi bir tağşiş yapılması mümkün değildir; zira bu büyüklükteki bir firmanın bahsedildiği gibi bir riski alması da hayatın olağan akışına da uygun düşmeyecektir. Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı / çıkabileceği değerlendirilmektedir. Hemen yukarıda da izah ettiğimiz üzere analiz sonuçlarının tarafımıza hızlı şekilde tebliğ edilmemiş olmasından kaynaklı olarak bu izlenebilirliği sağlayamamakta olduğumuzdan bu olumsuz sonucun nedenini net olarak tespit edememekteyiz. Ancak şirket olarak böyle bir durumun yaşanmasının mümkün olmadığına eminiz. Bu durumun en büyük göstergesi ise tağşiş tespit edildiği iddia edilen döner ürünümüzle aynı partiden savcılık makamınca aldırılan numunenin temiz ve uygun çıkması ve ayrıca bu güne değin yapılan resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamış olunmasıdır. Bu güne değin herhangi bir açıklama yapmamamızın sebebi devam eden hukuki süreçlere ve yargıya olumsuz etkide bulunmak istememizdir. Ancak gelinen aşamada Bakanlığa ait gizli evrakların basına sızdırılmış olması sebebiyle müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışma arkadaşlarımızın ve markamıza gönül vermiş olan tüm dostlarımızın yoğun talepleri üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliğimiz hasıl olmuştur.

Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi? Köfteci Yusuf'tan beklenen 'domuz eti' açıklaması geldi! O ürünler nerede üretildi?
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Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz."

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Bursa döner domuz Köfteci Yusuf
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