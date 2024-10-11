Köfteci Yusuf müşterilerini kaçırdı! Domuz eti hem dönere hem köfteye karıştı, şubelerde in cin top oynuyor

Son günlerde Köfteci Yusuf yiyen yemeyen herkesin diline düştü. Hem dönerinde hem köftesinde domuz eti tespit edilince deyim yerindeyse Köfteci Yusuf'un adı çıktı dokuza, inmez oldu sekize. Haliyle, Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden birinin şubelerinde adeta in cin top oynarken çekilen görüntüler şaşırttı.

BAKANLIK KÖFTECİ YUSUF'UN O ŞUBESİNİ DE AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini ilan etmişti. Bakanlığın açıklamasında; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

KÖFTECİ YUSUF: KARANLIK KUMPAS! DOMUZ ETİ KULLANMADIK

Firmadan yapılan açıklamada ise "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" denmişti. Yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada "Bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıkabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada yaşananların "karanlık kumpas" olarak nitelenmesi dikkat çeken detaylardandı.

KÖFTECİ YUSUF'UN İSTANBUL ŞUBELERİNDE MÜŞTERİ KAYBI

Domuz eti tartışması gün geçtikçe büyüyor ancak Köfteci Yusuf şubeleri çoktan boş kaldı. İstanbul'un Avcılar ve Kadıköy ilçelerindeki Köfteci Yusuf şubelerinde çekilen görüntüler firmanın karşı karşıya kaldığı durumu gözler önüne serdi.

MASALAR BOŞ KALDI

Avcılar'daki şubeden gelen son görüntülerde restoranın boş kaldığı açıkça görüldü. Kadıköy'deki şubede ise iş çıkışı vakti üst kat servise kapatılmıştı. Alt katta bulunan masaların yarısından çoğu da boştu.