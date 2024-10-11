FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Köfteci Yusuf müşterilerini kaçırdı! Domuz eti hem dönere hem köfteye karıştı, şubelerde in cin top oynuyor

Köfteci Yusuf müşterilerini kaçırdı! Domuz eti hem dönere hem köfteye karıştı, şubelerde in cin top oynuyor

11.10.2024 10:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bağcılar'da önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar; o anlar kamerada

Bağcılar'da önce tehdit ettiler sonra kurşunladılar; o anlar kamerada

Avcılar’da iddia için çıktığı heykelde mahsur kaldı

Avcılar’da iddia için çıktığı heykelde mahsur kaldı

Halit Bayşu'nun cenazesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Halit Bayşu'nun cenazesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
11.10.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domuz eti skandalında adı geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğunu ortaya çıkmıştı. 200'e yakın şubesi bulunan firmadan alışılmadık görüntüler gelmeye başladı. Dolu olmasıyla bilinen Köfteci Yusuf şubeleri şimdilerde sinek avlıyor.

Son günlerde Köfteci Yusuf yiyen yemeyen herkesin diline düştü. Hem dönerinde hem köftesinde domuz eti tespit edilince deyim yerindeyse Köfteci Yusuf'un adı çıktı dokuza, inmez oldu sekize. Haliyle, Türkiye'nin en ünlü restoran zincirlerinden birinin şubelerinde adeta in cin top oynarken çekilen görüntüler şaşırttı.

Ekran görüntüsü 2024-10-11 095800

BAKANLIK KÖFTECİ YUSUF'UN O ŞUBESİNİ DE AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini ilan etmişti. Bakanlığın açıklamasında; merkezi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan 'Köfteci Yusuf' isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

Ekran görüntüsü 2024-10-09 171319

KÖFTECİ YUSUF: KARANLIK KUMPAS! DOMUZ ETİ KULLANMADIK

Firmadan yapılan açıklamada ise "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" denmişti. Yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada "Bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemleri neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahili olmayacak şekilde oluşmuş bulaşı nedeniyle böyle bir sonuç çıkabileceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

1

Açıklamada yaşananların "karanlık kumpas" olarak nitelenmesi dikkat çeken detaylardandı.

KÖFTECİ YUSUF'UN İSTANBUL ŞUBELERİNDE MÜŞTERİ KAYBI

Domuz eti tartışması gün geçtikçe büyüyor ancak Köfteci Yusuf şubeleri çoktan boş kaldı. İstanbul'un Avcılar ve Kadıköy ilçelerindeki Köfteci Yusuf şubelerinde çekilen görüntüler firmanın karşı karşıya kaldığı durumu gözler önüne serdi.

2

MASALAR BOŞ KALDI

Avcılar'daki şubeden gelen son görüntülerde restoranın boş kaldığı açıkça görüldü. Kadıköy'deki şubede ise iş çıkışı vakti üst kat servise kapatılmıştı. Alt katta bulunan masaların yarısından çoğu da boştu.

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir' 'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'
Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var? Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
döner domuz Köfteci Yusuf köfte
En Çok Okunan Haberler
Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı?

Altın, konut, borsa, döviz... Son 7 yılda en çok hangisi kazandırdı?

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

Köfteci Yusuf’la ilgili Özgür Demirtaş’tan ‘farklı’ yorum! ‘Domuz eti’ skandalının altında ne var?

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

İddialar doğru çıktı! Bugün evleniyorlar! Bakın nereyi seçtiler

İddialar doğru çıktı! Bugün evleniyorlar! Bakın nereyi seçtiler

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' dendi... Son hali herkesi şaşırttı

Akaryakıt tabelası yine değişti! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt tabelası yine değişti! İşte güncel fiyatlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.