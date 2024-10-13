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Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.10.2024 09:10
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Tarım ve Orman Bakanlığının vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesine eklediği ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen Köfteci Yusuf'la ilgili 'Helal sertifika' tartışmaları başladı. Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından numune alma ve analiz işlemlerinin gerçekleştirildiği tarihte Köfteci Yusuf'un, HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmadığını bildirdi.

Köfteci Yusuf'un 'helal sertifikası' tartışma konusu oldu! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama geldi: Savunma talep edildi

Vatandaşa domuz eti yedirdiler mi? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken tartışmaların merkezinde Köfteci Yusuf var. Bakanlığın listesinde yer alan ve etinde domuz eti olduğu tespit edilen köfteci için şimdi de 'helal sertifika' tartışmaları başladı.

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HELAL SERTİFİKA SAHİBİ KAÇ İŞLETME VAR?

Sözcü'de yer alan habere göre ‘domuz eti’ iddialarıyla gündem olan Köfteci Yusuf’un ‘helal sertifika’ sahibi olduğu belirtildi. Bu durumun ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Helal Akreditasyon Kurumu’nun verdiği sertifikalar da yeniden eleştirilerin odağına yerleşti. Kurumdan yapılan açıklamada ise, HAK'ın doğrudan ürün veya hizmetlere helal belgesi düzenlemediğine işaret edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında ‘helal sertifika’ sahibi kaç işletme olduğunu sordu.

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SERTİFİKALARI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Salıcı TBMM’ye verdiği soru önergesinde, bazı ürünlerde domuz, at ve eşek eti kullanıldığının belirlendiğini anımsatarak, bu durumun dürüst esnafı da olumsuz etkilediğini belirtti. Salıcı, Bolat’a ‘helal sertifikası’ olmasına rağmen taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalardan kaçının sertifikalarının iptal edildiğini, bu firmalara ‘helal’ denetiminin yapılıp yapılmadığını da sordu.

Ayrıca Salıcı, şartları taşımadığı halde ‘helal sertifikası’ verildiği tespit edilen firmanın bulunup bulunmadığının da açıklanmasını istedi.

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KURUMDAN AÇIKLAMA GELDİ

HAK'ın, kanunlarla kendisine verilen yetkiye istinaden belgelendirmeyi yapan yerli ve yabancı helal belgelendirme kuruluşlarını, ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarda ortaya konulan objektif kriterler ışığında denetleyip başarılı olmaları halinde akredite ettiği ve yetkilendirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca ağustosta ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır."

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SAVUNMA TALEP EDİLDİ

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine konu olan gen mevcudiyetinin ise bu ürünleri merkezden getirip tüketime hazır hale getiren hususi 2 restoranın hizmet sunumunda ortaya çıktığının altı çizilen açıklamada, "Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HAK'ın, yerli ve yabancı uygunluk değerlendirme kuruluşlarından kendisine gelen akreditasyon başvurularını bu alandaki uluslararası standartlarda yer verilen kural ve ilkeler uyarınca titizlikle değerlendirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, Kurumun ayrıca akredite ettiği belgelendirme kuruluşlarını da hem mutat gözetim planlarına bağlı olarak hem de piyasadan alınan geri bildirimler ve kuruluşların performanslarına göre ortaya çıkacak risk durumuna bağlı olarak düzenli aralıklarla izlemeyi ve kontrol etmeyi sürdüreceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Köfteci Yusuf domuz eti
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