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KÖK MAAŞ E DEVLET EKRANI: 7500 TL alan emekli ne kadar zam alacak? Kök maaş nedir, nasıl öğrenilir ve hesaplanır?

10.07.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kök maaş hesaplama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrası emekliye verilecek zam miktarı belli oldu. Emekliler, maaş hesaplamasının yanı sıra kök maaş hesaplamasını da arama motorlarında araştırıyor. Peki, 7500 TL alan emekli ne kadar zam alacak? Kök maaş nedir, nasıl öğrenilir ve hesaplanır?

KÖK MAAŞ E DEVLET EKRANI: 7500 TL alan emekli ne kadar zam alacak? Kök maaş nedir, nasıl öğrenilir ve hesaplanır?

Kök maaş hesaplama e Devlet ekranı, 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılkan konu başlıkları arasında yer alıyor. emekli maaş zammı için hazırlanan önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilmesinin ardından emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar konuya ilişkin detayları inceliyor. Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklileri senenin 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Bir başka deyişle 7 bin 901 TL olan en düşük emekli memur maaşı 9 bin 876 TL'ye çıkacak. Peki, Kök maaş nedir? Kök maaş nasıl öğrenilir ve hesaplanır?

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KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, yasal düzenlemelerin ardından emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakama denilmektedir.

En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.

Kök aylığı, bu fark tutarı ve emekli aylığının toplanması sonucu emekli ortaya çıkar.

asgari ücret toplantısı

E DEVLET İLE EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekli kök maaşı e Devlet üzerinden öğrenilebilir.

e-Devlet’e TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonuca tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

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İlgili bölümde, emekli maaşı ve emekli kök aylığı gibi bilgileri görüntüleyebileceğiniz bir sayfa yer almaktadır.

Bu adımları izleyerek, 4A (SSK) sigortalısı bir emekli e-Devlet’ten emekli kök aylığını öğrenebilir.

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EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA 2023

Emekli kök maaşı, aylık tutar ve ek ödeme tutarı ile beraber hesaplanır.

Emekli Kök Maaş = Aylık Tutar + Ek Ödeme Tutarı

Emekli aylık toplam tutar ise; emekli kök aylığı hazine desteği (5510 Ek 19) ve kesintiler çıkarılarak hesaplanmaktadır.

Toplam Emekli Maaşı = (Emekli Kök Maaş + 5510 EK 19 Hazine Desteği) – Kesintiler

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan bu formül, emekli olacak kişinin kazancını dikkate alarak toplam emekli maaşını belirlemektedir.

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E-DEVLET KÖK MAAŞ ÖĞRENME EKRANI

KÖK MAAŞ E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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