Kol saati, kredi kartı... Düzenlemeyle ilgili dikkat çeken iddia: Oyuncaklardan da vergi alınacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yeni vergi düzenlemelerini açıklamıştı.Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluştuğunu belirten Güler, savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla teklifin hazırlandığını ifade etmişti.

KOL SAATİ VE KREDİ KARTINDAN VERGİ

Bu teklifle birlikte yeni düzenlemeler arasında şunlar yer almıştı:

"Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından Fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz. Bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz. Özel Tüketim Vergisinde de dronları ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alıyoruz."

OYUNCAK BEBEK VE BİSİKLET İDDİASI

Bu teklifle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teklif kapsamında çocukların sürdüğü üç tekerlekli bisikletler ve oyuncak bebeklerin de olduğu öne sürüldü.

Ekonomim'de yer alan habere göre yeni vergi teklifine göre yüzde 20 ÖTV uygulanacak oyuncaklar şu şekilde

Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın); her türlü bilmeceler (puzzle)(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)