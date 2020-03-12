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Kolonya satışına kota konuldu! Kişi başı 250 ml

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından kolonya satışları yurt genelinde artarken, İzmit'te talebe yetişemeyen kolonya satıcıları, kişi başı 250 ml kotası uygulamaya başladı. Litresi 25-30 TL olan kolonyanın fiyatı 100 TL'ye çıktı.

Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından kolonya satışları artarken, İzmit'te talebe yetişemeyen kolonya satıcıları, kişi başı 250 gram kotası uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmasının ardından kendilerini virüse karşı korumak isteyenler, kolonya satılan iş yerlerine akın etti. Kolonya satıcılarının önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, talebe yetişemeyen işletmeciler ise kota ile satışa başladı. İzmit'te kişi başı 250 gram kolonya satışı yapılırken, bazı kolonya üreticilerinin de fiyatları litre başına 100 TL'ye kadar çıkardığı öğrenildi.

'DEPOLARDAKİ ÜRÜNLER TÜKENDİ'

İzmit'te 73 yıldır kolonya üreten ve kardeşleriyle birlikte işletmeciliğini yapan Emine Olguntürk, "Dün arife günü gibiydi. Biz arife günlerinde çok çeşitli kolonyalar satıyoruz. Dün sadece limon kolonyası sattık. Başka hiçbir şey satmadık. Kokulu, tütün, leylak, zambak kimse istemedi. Sadece limon satıldı. İnsanlar koronavirüsten korktuğu için geldiler. Fakat elimizdeki depolardaki bütün ürünler tükendi" dedi.

'KİŞİ BAŞI 250 GRAMIN ÜZERİNDE VERMİYORUZ'

Kolonya satışına kota koymak zorunda kaldıklarını söyleyen Olguntürk, "Biz 15 gündür alkol bekliyoruz. Virüs çıkmadan önce de alkol ihtiyacımız vardı. Bizim alacağımız yere dün gelmiş, bize de yarın gelecek. Bugün elimizdeki ürünü idareli kullanmaya çalışıyoruz. İnsanlar, ‘Çocuğumuz var, büyüğümüz var, oğluma da kızıma da alacağım’ gibi taleplerle çok istiyorlar. O yüzden belli bir kota koyduk. Herkes bir miktar alabilsin, diye kişi başı 250 gramın üzerinde vermiyoruz. 5 kilo birine verirsek 5 kişinin hakkına gireriz, diye düşünerek elimizdekini idareli kullanmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda plastik şişelerimiz, cep kolonyalarımızın şişeleri boş olarak bile elimizde yok. Onların kargosunu bekliyoruz. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı ile karşılaşmamıştık. İnşallah yarın alkol gelecek. Ondan sonra böyle bir sıkıntımız kalmayacak. Bugünü atlatırsak yarın kolay" diye konuştu.

'ALMANYA’DAN 48 BİN KOLONYA İSTEDİLER'

Yurt dışından yüklü siparişler aldıklarını dile getiren Olguntürk, "Çok miktarda sipariş aldık ama hiçbir kargoyu yapamadık. Sözlerimizde duramadık. Hem müşterilerimizi mağdur etmemek adına hem de vakit bulamadığımız için yapamadık. Hatta Almanya’dan inanılmaz bir sipariş geldi. 48 bin adet kolonya istediler. Biz fabrika değiliz, 48 bin kolonyayı yapmamız mümkün değil. Kendi aramızda, ‘Her gün bin tane yapsak 48 gün sürer’ diye güldük hatta. Böyle anormal bir teklifle de karşılaştık" dedi.

'LİTRESİNİ 100 TL’DEN SATAN YERLER VARMIŞ'

Ham madde fiyatı arttığı için kolonya fiyatını artırmak zorunda kalacaklarını belirten Emine Olguntürk, "Bugün itibarıyla bizim elimizdeki mallar eski olduğu için fiyatta bir artış olmadı. Hatta cep kolonyalarından hediye verdiklerimiz bile oldu. Fakat yarın itibarıyla artış olacak. Onu da yine bizi kurtarır derecede bir artış yapacağız. Öyle fahiş bir artış olmayacak. Ham madde fiyatları düşerse biz de yine fiyat düşürme yoluna gideriz. Bizim çalıştığımız kurumların fiyatları da yine makul derecelerde, ama müşterilerden duyduğum kadarıyla litresini 100 TL’den satan yerler varmış. Bizde şu anda litresi 28 TL. Sabah televizyonda litresi 40 TL diye duydum. Biz de dün 40 TL yapabilirdik ama içimizden öyle bir şey kesinlikle geçmedi. Biz ne kadar artış görürsek o kadar bir artış yapacağız. Her zamanki kar oranımızla fiyat artışı olacak. Hiçbir zaman 1’e 5 koymayacağız" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
kolonya, satış, koronavirüs, kota,

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