Komşu Bulgaristan 2025'te euroya geçmeye hazırlanıyor

Bulgar basınına konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva, "Tarih konusunda kesin bir şey söyleyemem, bence önemli olan 2025 yılında Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'nde yer alması ve bu gerçekçi bir hedef" dedi.

Ülke için euroya geçişinin 'esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu' bildiğini belirten Georgieva, "Bu yolla Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücünü artırabilir, ticaret ve finans alanındaki işlem maliyetlerini azaltabilir, ekonominin bazı sektörleri için Bulgaristan'ın cazibesini arttırabilir ve ülkeye yatırım akışını daha cazip hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın, Euro Bölgesi'ne geçmek üzere elinden geleni yaptığına işaret eden Georgieva, "Bence ülkenin yıl sonuna kadar bu göstergeleri karşılaması için iyi koşullar var. Bu da gelecek yıl bir tarihte Euro Bölgesi'nde olabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

IMF Başkanı Georgieva, Bulgaristan'da bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,7 civarında olmasını, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'ün altına düşmesini beklediğini aktardı.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, ülkede 2023'te yıllık enflasyon yüzde 9,5, 2024'ün ocak aynıdaki enflasyon ise yüzde 3,8 oldu.

Bulgaristan Parlamentosu, şubatta kabul ettiği Merkez Bankası Kanunu'nda, ülkenin para biriminde levadan euroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemişti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





