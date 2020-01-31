Konaklama sektöründe son 3 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.

TÜROB tarafından, veri ve analiz şirketlerinden STR'nin hazırladığı 2019 yılı "Ülke Performans Raporu"nu yayımladı. Buna göre, 2019 yılı genelinde Türkiye’de ortalama otel dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak yüzde 67,6 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10,4 artışla 77,4 avroya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52,3 avroya yükseldi.

Ortalama dolulukta artış hızı arzu edilen düzeyde olmasa da fiyatlardaki çift haneli artışlar artış sektörü sevindirdi. Her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi. Ancak artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa ortalamasının gerisinde kalması dikkat çekti. 2019 yıl sonu itibariyle 27 Avrupa ülkesi ortalama ortalama doluluk oranı yüzde 72,2, oda fiyatı 113,3 avro, oda başı elde edilen gelir 81,9 avro oldu.

- Antalya’da günlük satılan oda bedeli 87,7 avroya yükseldi