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Kongre Yardım Paketinde Uzlaşmaya Bir Adım Daha Yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2020 17:52 | Son Güncelleme

ABD’de Senatörlerin Cumartesi gecesi geç saatte 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketi metindeki anlaşmazlıklardan birini daha çözmesi, paketin Pazar günü kabul edilmesi umutlarını arttırdı

Kongre Yardım Paketinde Uzlaşmaya Bir Adım Daha Yaklaştı

ABD’de Senatörlerin Cumartesi gecesi geç saatte 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketi metindeki anlaşmazlıklardan birini daha çözmesi, paketin Pazar günü kabul edilmesi umutlarını arttırdı.

Merkez Bankası FED’in pandemiyle mücadele için sunduğu kredi programları konusundaki tartışmaların sonuçlandığı belirtildi.

Cumhuriyetçiler, salgının başlangıcında onaylanan Corona virüsü paketinde yer alan FED’in orta ölçekli işletmelere ve yerel yönetim tahvilleri çıkaranlara yönelikacil durum kredi programları yetkisinin yeniden yürürlüğe sokulmasını istemiyor. Cumhuriyetçiler bunun FED’in ekonomiye müdahalesi ve siyasileşmesi olduğunu öne sürüyor.

Bu programların geçici olmasının tasarlandığını söyleyen Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ı kendi partilerinin idaresindeki eyalet ve yerel yönetimlere kontrolsuz fon sağlamaya el altından zemin hazırlamak için bunların süresini 2021’e uzatmaya çalışmakla suçluyordu.

Demokratlar ise, Cumhuriyetçiler’in, FED’in hareket kabiliyetini azaltarak, başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi resmen devraldıktan sonra ekonomiyi canlandırmak için önündeki seçenekleri sınırlamaya çalıştığını savunmuştu.

Bu konuda ısrarcı olan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin sözcüsü tarafından Cumartesi gecesi yapılan açıklamada

Demokratlar’la varılan anlaşmada eski tasarıdan kalan 429 milyar dolarlık kullanılmamış kaynağın iptal edildiği, böylece 31 Aralık tarihinden itibaren FED’in Corona virüsü yardımı kapsamında kredi verme yetkisinin kesin olarak sona ereceği, bunların tekrar yürürlüğe sokulmasının ancak Kongre’nin onayıyla olacağı belirtildi.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer Cumartesi gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘İşler böyle giderse ve yolumuza başka bir şey çıkmazsa yarın (Pazar) tasarıyı oylayacağız’’ dedi.

Kongre liderleri, kişilere 600 dolarlık doğrudan ödemelerin ve 300 dolarlık haftalık ek işsizlik yardımının da yer aldığı Corona virüsü yardım paketini federal hükümetin 2021 yılının Eylül ayına kadar çalışabilmesini sağlayacak olan 1,4 trilyon dolarlık harcama paketine eklemeyi planlıyor.

Bütçe akışının süresi Cuma gece yarısı doluyordu ancak son gün Kongre üyeleri iki günlük geçici bir harcama tasarısını geçirdi. Böylece bütçe akışının durmasıyla hükümetin kapanması olasılığı en azından Pazar gece yarısına kadar önlenmiş oldu.

Şimdi Kongre’nin önünde, kurtarma paketini tamamlayıp geçirilmesi gereken harcama paketine dahil etmek için bu gece yarısına kadar süre kalıyor.

Paket, Kongre’nin geçen baharda geçirdiği 4 trilyon doların üzerinde yardımdan bu yana en büyük kapsamlı kurtarma paketi olma özelliğini de taşıyor. Ekonomi uzmanları, aşıların 2021 yılı ortasında geniş nüfusa uygulanmaya başlamasına kadar ekonomik büyümenin yavaş düzeyde seyredeceğini belirtiyor.

Paket neleri içeriyor?

Corona virüsü yardım paketinin, Amerikalılar’ın çoğuna 600 dolar civarında bir sefere mahsus çeklerin yollanması, haftada 300 dolarlık işsizlik yardımlarının süresinin uzatılmasının yanı sıra, aşıların dağıtımında eyaletlere yardım sağlanması ve salgının getirdiği ekonomik zorluklarla mücadele eden küçük işletmelere daha fazla destek olunması gibi düzenlemeleri içermesi bekleniyor.

Paket, Cumhuriyetçiler’in talep ettiği, işletmeleri Corona virüsüyle alakalı davalarda sorumluluktan korumaya yönelik düzenlemeler içermezken, eyalet ve yerel yönetimlere Demokratlar’ın istediği düzeyde kapsamlı yardımlar da pakete girmedi.

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