Kongre Yardım Paketinde Uzlaşmaya Bir Adım Daha Yaklaştı

Demokratlar ise, Cumhuriyetçiler’in, FED’in hareket kabiliyetini azaltarak, başkan seçilen Joe Biden’ın 20 Ocak’ta görevi resmen devraldıktan sonra ekonomiyi canlandırmak için önündeki seçenekleri sınırlamaya çalıştığını savunmuştu.

Bu programların geçici olmasının tasarlandığını söyleyen Cumhuriyetçiler, Demokratlar’ı kendi partilerinin idaresindeki eyalet ve yerel yönetimlere kontrolsuz fon sağlamaya el altından zemin hazırlamak için bunların süresini 2021’e uzatmaya çalışmakla suçluyordu.

Cumhuriyetçiler, salgının başlangıcında onaylanan Corona virüsü paketinde yer alan FED’in orta ölçekli işletmelere ve yerel yönetim tahvilleri çıkaranlara yönelikacil durum kredi programları yetkisinin yeniden yürürlüğe sokulmasını istemiyor. Cumhuriyetçiler bunun FED’in ekonomiye müdahalesi ve siyasileşmesi olduğunu öne sürüyor.

ABD’de Senatörlerin Cumartesi gecesi geç saatte 900 milyar dolarlık Corona virüsü yardım paketi metindeki anlaşmazlıklardan birini daha çözmesi, paketin Pazar günü kabul edilmesi umutlarını arttırdı.

Bu konuda ısrarcı olan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin sözcüsü tarafından Cumartesi gecesi yapılan açıklamada

Demokratlar’la varılan anlaşmada eski tasarıdan kalan 429 milyar dolarlık kullanılmamış kaynağın iptal edildiği, böylece 31 Aralık tarihinden itibaren FED’in Corona virüsü yardımı kapsamında kredi verme yetkisinin kesin olarak sona ereceği, bunların tekrar yürürlüğe sokulmasının ancak Kongre’nin onayıyla olacağı belirtildi.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer Cumartesi gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘İşler böyle giderse ve yolumuza başka bir şey çıkmazsa yarın (Pazar) tasarıyı oylayacağız’’ dedi.

Kongre liderleri, kişilere 600 dolarlık doğrudan ödemelerin ve 300 dolarlık haftalık ek işsizlik yardımının da yer aldığı Corona virüsü yardım paketini federal hükümetin 2021 yılının Eylül ayına kadar çalışabilmesini sağlayacak olan 1,4 trilyon dolarlık harcama paketine eklemeyi planlıyor.

Bütçe akışının süresi Cuma gece yarısı doluyordu ancak son gün Kongre üyeleri iki günlük geçici bir harcama tasarısını geçirdi. Böylece bütçe akışının durmasıyla hükümetin kapanması olasılığı en azından Pazar gece yarısına kadar önlenmiş oldu.