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Konkordato başvurularında yeni tarife: Avans tutarları yeniden belirlendi

Adalet Bakanlığının hazırladığı Konkordato Gider Avansı Tarifesi, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeyle mahkemeye yatırılacak ilan, tebligat, bilirkişi, konkordato komiseri ve iflas giderleri yeniden belirlendi.

Konkordato başvurularında yeni tarife: Avans tutarları yeniden belirlendi
Cansu Çamcı

Konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırılması gereken avans tutarları ve ödeme esasları yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeyle 16 Ağustos 2025 tarihli önceki tarife yürürlükten kaldırıldı.

Yeni tarifeye göre konkordato talep edenlerden alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ilanlar için en az 2 bin 600 TL tahsil edilecek.

Basın İlan Kurumu portalındaki ilanlar, 50 adet iadeli taahhütlü posta gönderimi ve bilirkişi giderleri de avans kapsamında yer alacak.

Konkordato başvurularında yeni tarife: Avans tutarları yeniden belirlendi 1

KONKORDATO BAŞVURULARINDA ÖDENECEK TUTARLAR DEĞİŞTİ

Konkordato komiseri için geçici mühlet dönemini kapsayan beş aylık ücret ise aylık en az 3 bin 380 TL üzerinden hesaplanacak.

Diğer işlemler için 1.690 TL belirlenirken, iflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri 68 bin 900 TL oldu.

Yargılama sırasında avansın yetersiz kalması halinde eksik tutar tamamlatılacak. Kullanılmayan bakiye ise kararın kesinleşmesinin ardından ilgililere iade edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme Konkordato
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