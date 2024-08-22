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Konkordato başvurusuna 1500'den fazla şirket başvurdu: Alacaklı şirketlerin mağdur olmaması için yeni düzenleme talebi

22.08.2024 16:40
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Piyasaların hareketli hali, Türkiye ekonomisinin zor bir dönemeçten geçiyor olması şirketleri dar boğaza soktu. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu duruma bir çözüm bulduğunu aktararak, "Konkordato fonu oluşturularak, konkordato ilan eden şirketlerin, diğer şirketlerin de iflasına neden olmasının önüne geçilebilir" ifadesini kullandı.

Konkordato başvurusuna 1500'den fazla şirket başvurdu: Alacaklı şirketlerin mağdur olmaması için yeni düzenleme talebi

Türkiye'de neredeyse her gün şirketlerin konkordato başvurusu yaptığı ilan ediliyor. 2024 yılının ilk 7 ayında 1554 şirket konkordato ilan etti. Konkordato başvurusunun bu kadar artması sonucu Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konu ile ilgili çözüm yöntemi sundu.

Küresel düzeyde faaliyet gösteren ve borsada işlem gören şirketlerin bile konkordatoya başvurduğunu aktaran Baran, şunları kaydetti:

"Konkordato ilan eden şirketten alacaklı olan şirketler, tahsilat yapamadığı için nakit dengesini koruyamayarak zor durumda kalıyor. Bu nedenle, iş dünyamızda 'ticaret yaptığım şirket konkordato ilan ederse' tedirginliği başladı. Şirketleri iflastan kurtarmak, ticari ilişkide bulunduğu diğer şirketlerin sıkıntıya girmesini engellemek ve piyasalardaki tedirginliğin önüne geçmek için konkordato sistemi yeniden ele alınmalı"

Konkordato sisteminin alacaklıyı zor durumda bıraktığını aktararak, ticari hayatın sürdürülebilirliği ve güven ortamının korunması adına, konkordato sisteminin yenilenmesi gerektiğini savundu.

Baran, "Konkordato fonu oluşturularak, konkordato ilan eden şirketlerin diğer şirketlerin de iflasına neden olmasının önüne geçilebilir. Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklılar, fondan tahsilatını yapabilir ve konkordato ilan eden firma da daha sonra borçlarını bu fona ödeyerek süreci tamamlayabilir. Sistemin mevcut haliyle devam etmesi durumunda, konkordato mağdurları ortaya çıkabilir. Konunun TBMM açıldığında, gündeme alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iflas ATO Konkordato
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