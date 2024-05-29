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Konkordato nedir? Kimler konkordato ilan edebilir? Bir şirket konkordato ilan ederse ne olur?

Burcu Tufan Burcu Tufan
28.05.2024 23:43
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Borçlu şirketlerin alacaklıları ile anlaşma yaparak belirli bir ödeme planı çerçevesinde iflas kararı almaktan kaçınmalarını sağlayan konkordato bir çeşit sözleşmedir. Peki, kimler konkordato ilan edebilir? Bir şirket konkordato ilan ederse ne olur?

Konkordato nedir? Kimler konkordato ilan edebilir? Bir şirket konkordato ilan ederse ne olur?

İçindekiler

  • Konkordato nedir?
  • Konkordato ne anlama gelir?
  • Kimler konkordato ilan edebilir?
  • Konkordato süresi bitince ne olur?

Bir şirketin borçlarını ödeyememesi durumunda iflas kararı alması veya alacaklılarıyla anlaşarak konkordato ilan etmesi mümkündür. İflas erteleme gibi süreçlerden daha kısa olmasıyla dikkat çeken konkordato en temel özelliğiyle borçlu şirketin iflas gibi bir sonuçtan kaçınmasını sağlar. Ancak ödeme planının başarılı bir şekilde planlanması konkordato sürecinin olumlu sonuçlanması bakımından önem arz eder.

Konkordato nedir?

Mali durumu iyi olmayan borçlulara sunulan bir borç erteleme seçeneği olan konkordato ekonomi terimleri arasında en çok merak edilen ifadelerdendir. Bu kavram dilimize İtalyanca'dan geçmiş iken ait olduğu dilde concordato olarak yazılır. Konkordato kavramının ne anlam ifade ettiği açıklanırken ilk olarak dilimizde yer alan sözcüklerin güncel tanımlarına göz atılmasını mümkün hale getiren TDK sözlüğüne başvurulabilir. Türk Dil Kurumu’na göre “Konkordato ne demek?” sorusunun iki temel yanıtı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Konkordato (isim, hukuk, ekonomi): Anlaşmalı iflas.
  • Konkordato (isim, tarih): Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşma.

Konkordato ne anlama gelir?

Konkordato kelimesinin dilimizde ekonomi, tarih ve hukuk gibi alanlarda terim anlamıyla kullanıldığı bilinir. Bu sözcüğün yaygın olarak kullanılan ekonomi terimi anlamı ise anlaşmalı iflas ifadesini ortaya koyar. Yani mali durumu kötü olan borçlulara yeniden yapılandırma seçeneğinin verilmesi konkordato olarak adlandırılır. Bu bağlamda konkordato seçeneğinin hem mali açıdan kötü bir durumda olan borçluları hem de bu borçlulardan alacağı olan tarafları koruyan bir uygulama olduğu söylenebilir.

Söz edilen bu uygulamayla iflasa sürüklenen bir şirketin alacaklılarıyla anlaşması sayesinde mali yapısını düzenlemesi hedeflenir. Konkordato adı verilen uygulamanın ortaya çıktığı bir süreçte şirketin iflasa karar vermesinin önlenmesi planlanır. Bu doğrultuda mali durumu kötü olan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için alacaklıları ile anlaşma yapmaya başlaması beklenir. “Bir şirket konkordato ilan ederse ne olur?” diyenlere aktarılabilen detaylı bilgiler ise şu şekilde derlenmiştir:

  • İflas eşiğinde olan bir şirketin faaliyetlerini sürdürebilmek için konkordato ilan ederek alacaklı taraflarla anlaşmaya girmesi durumunda mahkeme kararı önem arz eder.
  • Yapılan anlaşmalar sayesinde borçlu taraf mevcut borçlarını yapılandırır ve alacaklılara ödemek üzere süreci takip eder.
  • Mali durumu iyi olmayan bir şirketin konkordato ilan edebilmesi ise alacaklılar ile mahkemenin alacağı ortak karara bağlıdır.
  • Konkordato yapılış biçimine, zamanına veya amacına göre farklı türleri bulunan bir uygulamadır.
  • Konkordatonun vade, tenzilat ve karma gibi temel türlerinin de olduğu bilinir.
  • Konkordato ilan edecek olan bir şirketin gerekli evrakları hazırlayıp ön planlama sürecini başarılı olarak yürüterek Asliye Ceza Mahkemesine başvurması gerekir.
  • Bir şirket ile alacaklıları arasında konkordato sözleşmesi imzalanacağı zaman ise borçlu tarafın borcunu hangi vade ve oranla, ne gibi yöntemlere başvurarak alacaklı tarafa veya taraflara ödeyeceğinin planlanması söz konusu olur.

Kimler konkordato ilan edebilir?

Konkordatonun kimler tarafından talep edilebildiğinin açıklanması gerekir. Nitekim pek çok kişi bu sözleşmenin ne gibi durumlarda ve hangi kategoriye dahil olan şirketler tarafından uygulanabildiğini araştırır. İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi dikkate alındığı takdirde ise konkordato ilan edebilen şirketler en genel tanımıyla aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Borçlarını vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen şirketler konkordato talep edebilir.
  • Mevcut borçlarını vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi bulunan şirketler de konkordato seçeneğinden faydalanabilir.
  • İflas talebinde bulunabilecek durumda olan her bir alacaklı ise borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılması adına başvuruda bulunabilir.

Konkordato süresi bitince ne olur?

Konkordato sürecine yönelik merak edilen en önemli hususlardan birisi ise konkordato süresiyle ilgilidir. Konkordato kapsamında taraflar arasında anlaşma yapıldıktan sonra bu sürece dahil olan borçlunun icra takibi yapılmaz. Ayrıca borçluya yönelik olan takiplerin de durdurulması söz konusu olur. Bununla birlikte alacağın rehinle temin edilmiş olması gibi bir durum mevcut ise takipler devam edebilir. Muhafaza ve satış işlemleri ise örnek verilen son durumda yani takipler devam ederken durdurulur. Konkordato süresi bittiği zaman sürecin sonuçlarına yönelik olarak gözlemlenen hususlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Konkordato süreci sonlandırıldığında borçlunun alacaklılarına olan borçlarını tamamen ödemesi beklenir.
  • Bu süreç kapsamında borca faiz işlememesi gibi yaptırımlar söz konusudur.
  • Konkordato süreci 23 ay içerisinde tamamlanırken bu seçenek bahsedilen yönü ile iflas ertelemeden daha kısa sürmesiyle öne çıkar.
  • Borçlunun mali durumunun iyileşmesi, borçlarını tamamen ödemesi veya sürecin olumlu bir şekilde tamamlanamayacağının anlaşılması gibi durumlarda ise konkordato mühleti sona erer.
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